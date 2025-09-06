Orešković: "Sličnost klečavaca i (za)branitelja iz Benkovca nije slučajna"

Saborska zastupnica Dalija Orešković oštro se osvrnula na aktualna društvena i politička zbivanja u objavi na društvenim mrežama.

U svom istupu prozvala je vlast zbog toleriranja onoga što naziva uzurpacijom javnih prostora i širenjem ideja koje, prema njezinim riječima, umanjuju ravnopravnost žena i krše temeljne vrijednosti Ustava.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Njenu objavu prenosimo u cijelosti:

“(Za)branitelji su protiv žena, protiv ravnopravnosti, protiv slobode, protiv kulture i umjetnosti. Protiv nas i naše države. Za(branitelji) su vlast koja je na ulici jača od Ustava Republike Hrvatske. Ili mi ili oni.

Vlast koja dopušta uzurpaciju javnih površina kako bi se promovirala niža vrijednost žene u odnosu na duhovni autoritet muškarca u obitelji, suodgovorna je za smrt supruge čiji su raskomadani dijelovi tijela pronađeni u kanalizaciji.

Sličnost klečavaca i (za)branitelja iz Benkovca nije slučajna. Vlast štiti nasilnike i kršitelje Ustava. Vlast je postala (za)branitelj Hrvatske", poručila je.