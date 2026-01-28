Orešković reagirala na optužbe Selak Raspudić oko povlačenja SDP-ovih potpisa

Nakon što je saborska zastupnica Marija Selak Raspudić danas izjavila da je povlačenje potpisa dijela SDP-ovih zastupnika s njezine zakonske inicijative o reguliranju uporabe mobitela u školama „svjesna sabotaža“ te da se time dovodi u pitanje vjerodostojnost potpisa saborskih zastupnika, na njezine tvrdnje reagirala je Dalija Orešković.

Selak Raspudić je to poručila na konferenciji za novinare održanoj u Hrvatskom saboru, osvrćući se na sjednicu Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Tom je tijelu uputila i službeni zahtjev za mišljenje o mogućnosti povlačenja zastupničkih potpisa.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kao povod navela je predaju svoje zakonske inicijative o regulaciji korištenja mobitela u školama, koju je potpisima podržao i dio SDP-ovih zastupnika. Time je bio ispunjen uvjet od najmanje 30 potpisa potreban za uvrštavanje točke na dnevni red Sabora, no zastupnici SDP-a su svoje potpise naknadno povukli.

Na cijelu situaciju osvrnula se Dalija Orešković putem društvene mreže X.

"Zakoni se izglasaju, pa se stave izvan snage, ugovori se sklope, pa se raskinu, brak se pred Bogom sklapa uz prisegu na ljubav vječnu, pa se i takav razvede... Samo MSR smatra da se potpis na njezinu inicijativu povući ne može. Potpis je suglasnost, koja nije u kamen uklesana", napisala je Orešković.

Zakoni se izglasaju, pa se stave izvan snage, ugovori se sklope, pa se raskinu, brak se pred Bogom sklapa uz prisegu na ljubav vječnu, pa se i takav razvede... Samo MSR smatra da se potpis na njezinu inicijativu povući ne može. Potpis je suglasnost, koja nije u kamen uklesana. pic.twitter.com/1SyMcePUXj — Dalija Orešković (@OreskovicDalija) January 28, 2026

S druge strane, Selak Raspudić ranije je naglasila kako je značenje potpisa u pravnom i društvenom smislu jasno svakom građaninu.

"Svakom hrvatskom građaninu, svakom običnom čovjeku potpuno je jasno da što znači nešto potpisati. Potpis je formalizacija naše volje, naš svjesni, pravni pristanak na nešto koji ima jasne posljedice....

To očito jedino nije jasno pojedinim saborskim zastupnicima koji su ostavili obraz kod šefa partije pa, nakon što su nešto potpisali, naknadnom pameću svoje potpise proglašavaju nevažećima", poručila je Selak Raspudić.