Orešković prozvala institucije zbog Thompsona: “Do kada ćete šutjeti?”

Saborska zastupnica Dalija Orešković oštro je reagirala na nastupe Marka Perkovića Thompsona i simboliku koja ih prati, prozvavši državne institucije zbog, kako tvrdi, izostanka reakcije na pojave koje smatra opasnima za društvo i vrijednosti na kojima počiva hrvatska država.

U objavi na društvenim mrežama zapitala se “do kada će Sigurnosno-obavještajna agencija biti gluha, slijepa i nijema, zajedno s vlašću koja sve to dopušta”, kritizirajući i, kako navodi, šutnju branitelja.

Posebno se osvrnula na crnu majicu sa zatvorskim brojem Zvonka Bušića, za koju tvrdi da mladima šalje pogrešnu poruku i Bušića prikazuje kao ideal domoljublja. Podsjetila je da je Bušić proveo 32 godine u američkom zatvoru zbog otmice putničkog zrakoplova 1976. godine i postavljanja bombe u New Yorku, prilikom čijeg je deaktiviranja poginuo policajac.

Orešković je u objavi kritizirala i Thompsonove tvrdnje da on i njegovi obožavatelji nisu fašisti, ustvrdivši kako se kroz takvu simboliku pokušava rehabilitirati ideologije i poruke koje, prema njezinu mišljenju, ne bi smjele imati mjesto u suvremenoj Hrvatskoj.

“Sramotno je za državne institucije i svakog istinski domoljubnog građanina što se mjesecima dopušta ovakvo trovanje nacije”, poručila je, dodajući da je na djelu “otimanje povijesti, identiteta i kontinuiteta državnosti”.

Upozorila je i na, kako tvrdi, pokušaje nametanja teze da je Domovinski rat “nulta točka” hrvatske povijesti, čime se zanemaruju raniji povijesni temelji države te otvara prostor reinterpretacijama koje povezuje s nasljeđem NDH.

Govoreći o pjesmi Bojna Čavoglave, ustvrdila je da ona nije simbol države, već odraz aktualnih političkih okolnosti i, kako je navela, nemoći vlasti da zaštiti ustavne vrijednosti. Optužila je premijera Andreja Plenkovića da ne uspijeva spriječiti jačanje takvih pojava.

Na kraju je naglasila da državne institucije imaju odgovornost jasno pokazati da su temelji Republike Hrvatske već definirani Ustavom te da simboli i pokliči povezani s ustaškim režimom, kako tvrdi, potkopavaju same temelje države.

Objava je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama.