Orešković: "Plenković mora obuzdati ludosti Domovinskog pokreta"

Nakon što je zastupnik Domovinskog pokreta Stipo Mlinarić Ćipe javno povezao pojavu afričke svinjske kuge u Jagodnjaku s etničkim konotacijama i Srbima, na društvenim mrežama reagirala je saborska zastupnica Dalija Orešković.
„Može li Andrej Plenković, koji sebe vidi kao političkog giganta, obuzdati ove ludosti iz DP-a? Jer ono što njihov ministar javno govori ujedno je i govor hrvatske vlade“, napisala je Orešković, upozoravajući da je “optužba Srba, bilo kao manjine u Hrvatskoj ili kao susjedne države, za specijalni ekonomski rat protiv Hrvatske novo dno na koje je DP povukao državne institucije”.
Dodala je kako takva retorika „lako može potaknuti ludosti i s druge strane granice“, podsjećajući da uvijek postoje oni koji jedva čekaju priliku za nove sukobe.
Orešković je pritom podsjetila i na dosadašnje poteze Domovinskog pokreta u poljoprivrednom resoru: „DP je svoj odnos prema poljoprivredi pokazao već kod izbora prvog ministra, Josipa Dabre – kineziologa s upitnom diplomom iz Travnika, ljubitelja cajki i kalašnjikova, koji se nakon odlaska iz vlade zbog ilegalne pucačine u Saboru pojavljivao samo na glasanjima i uredno primao plaću.“
Zaključila je da za nekompetentnost ministara i populističke politike „nisu krivi Srbi“, već oni koji su im dali glas: „To je razina onih pod parolom ‘ustani i ostani’ i pokličem ‘za dom spremni’. Krivi su oni koji su za njih glasali.“