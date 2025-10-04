Orešković o klečavcima: "Molitva s lošim namjerama ni Bogu nije mila"

Prva je subota u mjesecu, što znači da su katolici jutros molili krunicu na glavnom zagrebačkom trgu, a na njih se osvrnula i saborska zastupnica Dalija Orešković čiju objavu prenosimo u cijelosti.

"Vjerujem da molitva s lošim namjerama ni Bogu nije mila. Zanimljiva je reakcija žene koja se pridružila klečavcima. Kaže da je to njezina privatna stvar. Slažem se i u tom smislu je podržavam. Ali ako je to njezina privatna stvar i ako je to privatna stvar ostalih koji kleče i navodno mole, zašto to rade na našim trgovima pune tri godine?

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Mole li se klečeći muškarci za podređenost svojih žena koje im ne žele biti pokorne? Je li za nas kao zajednicu prihvatljivo to slušati? Naime, da žene ovih muškaraca žele biti ono za što se muškarci mole, ove molitvene nakane ne bi bile potrebne. Ili je ipak molitvena nakana usmjerena na druge? Na tuđe žene, na tuđe brakove, na muškarce i žene koji svoj odnos temelje na uvažavanju, uzajamnosti, podršci, razumijevanju i ravnopravnosti?

"Imamo pravo znati tko stoji iza ovih nepristojnih poruka"

Javno izražavanje vjere je ustavom zajamčeno pravo. Ali ovo nije molitva, a ni vjera. Ovo je politički projekt usmjeren protiv žena i protiv vrijednosti utkanih u naš Ustav i naš način života. Civilizacijski rikverc koji se želi nametnuti svima.

Da se vratim na ženu koja kaže da je njezino pridruživanje klečavcima njezina privatna stvar. Naravno da je. Njezino je pravo da svoj osobni i bračni život živi kako god želi. Ali nema potrebe i nema dobrih namjera u tome da se moli za to da druge žene postanu svojom ili tuđom voljom nekom muškarcu potčinjene.

Na kraju, ako ćemo i o vjeri. Ženi nije potreban muškarac u kući da bi imala svoj odnos s Bogom. Pitajte svećenika, Bibliju ili nekog sveca kada se s njim susretnete na ovom ili onom svijetu. Minimum na koji kao građani imamo pravo jest pitati i saznati tko uistinu stoji iza ovih neustavnih i nepristojnih poruka", poručila je Orešković.