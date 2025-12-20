Opušak cigare izazvao požar, teško ozlijeđen muškarac

Rano u petak ujutro, oko 4:20 sati, u obiteljskoj kući u Gornjem Komarevu na području Siska izbio je požar u kojem je teško stradao 57-godišnji muškarac, priopćila je Policijska uprava sisačko-moslavačka.

Očevid na mjestu događaja obavili su policijski službenici zajedno s inspektorom za zaštitu od požara. Utvrđeno je kako je do izbijanja vatre došlo kada je žar cigarete, odnosno neugašeni opušak, zahvatio kutnu garnituru, nakon čega se požar proširio na ostali gorivi sadržaj prostorije.

Muškarac je s teškim ozljedama hitno prevezen u Opću bolnicu u Sisku, gdje su liječnici potvrdili da se radi o ozljedama opasnima po život. Policija je također navela kako je u trenutku izbijanja požara bio pod utjecajem alkohola.