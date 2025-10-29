Optužen vozač Tesle koji je usmrtio pješakinju: prijeti mu do 15 godina zatvora

Splitsko Županijsko državno odvjetništvo završilo je istragu u slučaju teške prometne nesreće koja se dogodila koncem svibnja na nogostupu Ulice slobode u središtu Splita: podigli su optužnicu protiv Dina Klarića (33) koji je vozio Teslu brzinom do 138,47 km/h pa je izgubio kontrolu nad električnim automobilom, izletio s ceste i prevrnuo se nekoliko puta, na koncu usmrtivši pješakinju Z.M. (67)!

Oštetio četiri parkirana automobila pa se prevrnuo na ženu

Prema optužnici, mladić je vozio Teslu Plaid od Poljuda prema Gripama te je i prije nesreće vozio 118 km/h na mjestu gdje je ograničenje 50, odnosno 40 km/h. Okrivljeni je vozio nedopuštenom brzinom svjestan da takvom vožnjom može ugroziti druge sudionike u prometu i pristajući na to, stoji u optužnici, izgubio je nadzor nad osobnim vozilom i u bočnom zanošenju pri brzini kretanja između 133 i 138,47 km/h prednjom kotačima udario u rubnik, a onda i u metalnu ogradu uz rub prometnice, oštetio je i Renault Twingo u desnoj prometnoj traci. Nije se tu zaustavio, automobil težak dvije tone koji se kretao prevelikom brzinom uništavao je sve na svom nekontroliranom putu: udario je i u metalni nosač prometnog znaka, doslovno doletjevši na nogostup pored T-križanja s Velebitskom gdje je zatim udario u javne bicikle Grada Splita, oštetio četiri parkirana automobila te se na koncu prevrnuo na nesretnu ženu koja je pokušala pobjeći sudbini.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Preminula je na mjestu nesreće. Optužnicom se Klarić, koji je u pritvoru proveo nešto manje od mjesec dana nakon nesreće, tereti za kazneno djelo izazivanja prometne nesreće sa smrtnom posljedicom za što je propisana kazna zatvora od tri do 15 godina zatvora.