OPSADNO STANJE U DIJELU GRADA Pregaženog muškarca nisu uspjeli identificirati: "Nitko ne zna tko je žrtva"

Policija pod vodstvom bjelovarskog Županijskog državnog odvjetništva još provodi opsežan očevid velike tragedije koja se dogodila u bjelovarskom naselju Jošine.

Očevid u trenucima pisanja ovog teksta traje već četiri sata, što svjedoči o složenosti posla koji je pred istražiteljima. Taj je dio grada "pod opsadom" policije, na terenu su i vatrogasci, u ulicu se ne može ni ući ni izaći, piše Mojportal.hr.

Ono što je zasad nedvojbeno utvrđeno je da je u 17 sati i 36 minuta došlo do naleta automobila na pješaka koji je preminuo na mjestu događaja.

Tijelo nije identificirano

Kako neslužbeno doznaje Mojportal.hr, stradali muškarac tijekom dana se sukobio s drugim muškarcem, koji ga je navodno kasnije pregazio. Identitet preminulog muškarca nije utvrđen te je prevezen na obdukciju, potvrdili su iz bjelovarske policije.

To je, inače, standardna procedura identifikacije kada žrtva kod sebe nema dokumente ili su ozljede takve da je tijelo dovedeno do neprepoznatljivosti.

Mještani Gregurićeve ulice, u kojoj se nemili događaj i odvio, kažu kako je muškarac preminuo nakon što ga je udario "pick up" kamionet švicarskih nacionalnih oznaka. To se dogodilo kod kućnog broja 12. Navodno je isto vozilo već ranije tijekom dana viđeno kako čini prometne prekršaje po gradu.

- Okupili smo se odmah svi susjedi. Nitko ne zna tko je žrtva. Sve je blokirano, tu su policija i vatrogasci - rekla je stanovnica koja živi neposredno uz mjesto nesreće.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja. U policiji ističu kako je muškarac koji se dovodi u vezu s ovim događajem pod njihovim nadzorom te je u tijeku i kriminalistička obrada nad njime kako bi se ustanovilo je li, kako se nagađa, namjerno pregazio pješaka. Spominje se i da je ranije došlo do verbalnog sukoba, no nije poznato je li to uzrok ove tragedije. Sve će pokazati istraga.