Opsada Sarajeva bogatim snajperistima. Doznaju se novi detalji istrage: "Riječ je o bogatim ljudima, poduzetnicima s ugledom..."

U Italiji je u tijeku istraga navoda o bogatim strancima, ljubiteljima oružja, koji su plaćali snagama bosanskih Srba da dobiju priliku pucati na stanovnike Sarajeva za vrijeme opsade grada tijekom devedesetih godina prošlog stoljeća, piše The Times, prenosi Telegram.

Istraga je pokrenuta nakon što su se pojavili novi dokazi da su takozvani “vikend snajperisti” plaćali velike svote novca kako bi se mogli, raspoređeni po brdima oko grada, pridružiti opsadi grada. U ratu je između 1992. i 1996. ubijeno više od 11.500 ljudi.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Istraga o navodnom “ljudskom safariju” u Sarajevu otvorena je nakon višegodišnjeg istraživanja koje je pokrenuo talijanski pisac Ezio Gavazzeni. Gavazzeni otkriva da mu je ključni izvor bio bivši časnik obavještajne službe u BiH.

Okupljali su se u Trstu

“Saznao sam da je bosanska obavještajna služba upozorila lokalni ured talijanske tajne službe na najmanje petoricu Talijana koji su odvedeni u brda iznad Sarajeva kako bi pucali na civile”, rekao je Gavazzeni za talijanski dnevnik La Repubblica.

Započeo je istragu nakon što je pogledao dokumentarni film “Sarajevo Safari” iz 2022., slovenskog redatelja Mirana Zupaniča. U filmu se citira neimenovani bivši američki špijun koji tvrdi da je vidio posjetitelje koji su plaćali da bi mogli pucati na civile. Srpski veterani odbacili su te tvrdnje.

Postoje navodi da su snajperisti dolazili iz različitih dijelova Europe, no Gavazzeni se usredotočio na izvješća o Talijanima. Oni su se okupljali u Trstu prije nego što su bili prevezeni u Sarajevo.

‘Postajali su poput bogova’

“Jedan od talijanskih snajperista kojeg je SISMI (talijanska tajna služba op.a.) identificirala 1993. bio je iz Milana i vlasnik privatne klinike specijalizirane za estetsku kirurgiju.

Inače, riječ je o bogatim ljudima, poduzetnicima s ugledom, koji su tijekom opsade Sarajeva plaćali kako bi mogli ubijati bespomoćne civile”, rekao je Gavazzeni.

Nakon odlazaka u Sarajevo, rekao je, “oni su se vraćali svojim uglednim životima” kao da se ništa nije dogodilo. Dodaje da su pokazali svu ravnodušnost u zlu koje su činili jer su “postajali poput bogova i ostali nekažnjeni”.

U istrazi će surađivati i vlada BiH

Milanski istražitelji pokušavaju identificirati talijanske snajperiste, a Gavazzeni kaže da se nada kako će dobiti pristup dokumentima tajne službe o njima. “Doista bih volio pročitati te dokumente. Nadam se da nisu nestali”, dodaje.

Konzul BiH u Milanu, Dag Đumrukčić, rekao je za La Repubblicu da će vlada BiH pružiti punu suradnju talijanskim istražiteljima.

“Nestrpljivi smo otkriti istinu o tako okrutnoj stvari kako bismo zatvorili jedno poglavlje povijesti. Posjedujem određene informacije koje ću podijeliti s istražiteljima”, izjavio je.