S dolaskom toplijeg vremena a posebice morskih sportova tijekom ljeti, svi smo potaknuti na veću tjelesnu aktivnost nego što je to tijekom ostatka godine. Međutim, naš mišićno-koštani sustav na to ne gleda posebno blagonaklono.

Zamislite da sjedite cijeli dan i nakon toga idete napraviti špagu ili idete dići uteg veći od vlastite težine. Ne bi bilo ugodno. Isto se događa i s ligamentima, mišićima i tetivama koji nisu spremni na odjednom velika opterećenja i događaju se oštećenja na nitima koji ih grade, prenosi centarzdravlja.hr. Evo koje su najčešće ozljede do kojih dolazi tijekom ljetnih mjeseci. Trkačko koljeno Svatko tko se s pojavom lijepog vremena upustio u rekreativne aktivnosti na otvorenom, a do tada nije bio redovni sudionik istih, imao je priličnu šansu susresti se s jednim od najčešćih bolnih stanja koja se javljaju pri trčanju i skakanju. Kada se rekreativac uputi u program vježbanja, najprije bi trebao biti educiran o tome kako pravilno pripremiti sve mišiće i zglobove koji sudjeluju u željenoj aktivnosti. Kao jedna od najčešćih ozljeda do koje dolazi radi neadekvatne pripreme za sport je upravo ova – radi se naime o skakačkom koljenu koji je zapravo sinonim za istegnuće i moguće rupture ligamenata i tetiva prednjeg dijela koljena. U prednjem dijelu koljena nalazi se ligamentarno-tetivni aparat kao nastavak cijelog mišića s prednje strane natkoljenice, i kao takav prima veliku silu koju mora podnositi sa svakim novim korakom ili skokom. Koljeno je najkompleksniji zglob u ljudskom tijelu i svako malo veće opterećenje jedne strukture (primjerice ligament ili tetiva) dovest će do većeg opterećenja druge strukture (primjerice mišića sa suprotne strane koljena). Prema tome, kada se pojavi bol s prednje strane koljena, smanjite na minimum aktivnosti koje opterećuju koljeno. Nakon što bol i upala splasnu, osobi se savjetuje odgovarajuća fizikalna terapija kako bi povratila opseg pokreta i ojačala mišiće koji omeđuju koljeno. Prije propisivanja fizikalne terapije potrebno je potražiti pomoć stručnjaka za probleme bolnih koljena – fizioterapeuta s iskustvom u sportskoj rehabilitaciji. Ozljede tetiva ramena Ako ste zaljubljenik u plivanje, ali samo tijekom ljeta i toplijeg vremena, velika je šansa da ćete odjednom krenuti plivati veće dužine bez da ste prije toga obratili pažnju na jačanje mišića stabilizatora ramena. S druge strane, ako ste ljubitelj tenisa lijepo vrijeme je idealno za početak turnirske sezone kod rekreativaca. Međutim, i tu nas čekaju određene "zamke". Ono što povezuje plivačke sportove i tenis, a posebice kada se naglo uđe u jači ritam je veliko opterećenje tetiva stabilizatora ramenog zgloba. Te se tetive zovu još i tetive rotatorne manšete. Njihova je glavna uloga povezivanje kostiju lopatice s nadlaktičnom kosti te tako pokretanje ruke u ramenom zglobu. Kako bi se rame i ruka pri navedenim sportskim aktivnostima neometano i kontrolirano pokretali u svim smjerovima potrebna je određena snaga tetiva rotatorne manžete te njihovih mišića. S obzirom na to da su te tetive prve opterećene kada se provodi bilo koja aktivnost ruke, logično je za očekivati da će prve biti i bolne kada dođe do ozljeda u području ramena jer se najviše ‘troše’. Uganuće (izvrtanje) gležnja Kod sportova poput trčanja, posebice po neravnim podlogama ili intenzivnog planinarenja, kod nespremnih rekreativaca dolazi do opasnosti od uganuća gležnja. Razlog je prilično jednostavan: ligamenti i tetive koji stabiliziraju gležanj tijekom godine su navikli ne podnositi velika opterećenja s obzirom na to da cijelo vrijeme hodamo po ravnoj i stabilnoj podlozi. Kada se opterećenja na ligamente gležnja (posebice s vanjske strane gležnja) povećaju za više od 10 puta, dolazi do velikog stresa na iste strukture što one mogu podnositi vrlo kratki period. To je razlog zašto se neki žale na bol u gležnju i na uganuće već nakon nekoliko puta planinarenja ili manje od mjesec dana trčanja. Ligamenti, koji postanu "istrošeni", mogu se usporediti sa starom iznošenom majicom. Ta majica više nema gustoću njenih niti kakvu je imala prije i prilično je razvučena, a tada lako dolazi do poderotine na majci. Upravo se to događa na tetivama i ligamentima koji se pretjerano troše a ne obnavljaju. Kod takve ozljede fizikalna terapija je usmjerena na reorganizaciju niti ligamenata, smanjenje upale i njihovu obnovu, dok se jačanje istih provodi kroz ciljane vježbe s elastičnim trakama i kroz vježbe u hodu.