Opremanje školaraca sve veći udar na kućni budžet, torbe i do 50 eura

Za manje od tri tjedna počinje nova školska godina. Za roditelje i učenike ovo je vrijeme kupovanja školskog pribora. Kupuje se sve - od bilježnica do torbi, a mnogi će za kompletni pribor izdvojiti više novca nego lani.

Opremanje školaraca sve veća stavka u kućnom proračunu

Školska godina se približava, za roditelje i učenike, to je i vrijeme za kupovinu školskog pribora. Bilježnice, olovke, gumice, bojice, omoti za knjige - samo su dio pribora potrebnog za novu školsku godinu, piše HRT.

- Konkretno, kod školskog pribora bilježnice su uvijek glavne, školske torbe također, te pernice. To je ono što se najviše traži, rekao je Danijel Habijanić vlasnik knjižare.

Kupuje se još i pribor za likovnu kulturu, geometrijski pribor i flomasteri. Opremanje školaraca sve je veća stavka u kućnom proračunu, ističu roditelji.

U prosjeku 50-70 eura više nego prošle godine. Dakle, prošle godine iznos je iznosio oko 130 eura, ove godine iznos se penje i do 200. Bilježnice su bile prošle godine tipa nekih 60-70 centi, dok su sada te iste bilježnice euro i dvadeset, samo su neki od komentara građana.

Cijene A4 bilježnica kreću se od 0,90 eura pa do gotovo 7 eura - ovisno o debljini papira, te debljini korica. Pernice stoje od 9 eura pa do 23; ovisno o tome je li puna ili prazna. Gumice stoje od 19 centi, a olovke oko 13.

- U osnovnu košaricu od 33 eura nije uključena torba, jer ona nije potrebna svima. Anatomske torbe su od 50 eura nadalje. Pernice od devet eura nadalje one pune s priborom, rekao je Bojan Vinek glasnogovornik Narodnih novina.

- Kada bismo sklopili nekakav cijeli komplet za dijete, a da idete s jeftinijom varijantom bilježnica, došao bi vas cijeli set nekih 30-ak eura. Ruksak je negdje oko 40-45 eura, dakle već smo na 75 eura. Dok dodamo bojice i ostali sav pribor sigurno 130 eura, navodi Vanja Čučković voditelj maloprodaje knjižare Znanje.

Među najvećim stavkama su školske torbe i ruksaci. I tu nije kraj troškovima, jer neke još očekuje i kupnja srednjoškolskih udžbenika.