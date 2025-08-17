Opoziv zbog opasnih zračnih jastuka sad obuhvaća i još tri modela ove popularne marke automobila

Citroen je proširio opoziv zračnih jastuka na modele C4, DS4 i DS5, upozoravajući vlasnike da ih ne voze zbog potencijalno opasnog kvara na zračnom jastuku.

Opoziv je prvotno najavljen ranije ove godine nakon izvješća da je žena tragično izgubila život zbog zračnog jastuka u Citroenu C3 iz 2014. u Reimsu u Francuskoj prošle godine.

To je dovelo do opoziva modela C3 proizvedenih od 2009. do 2016. i DS3 proizvedenih od 2016. do 2019. Prošireni opoziv sada uključuje C4 proizvedene između 2010. i 2011., DS4 iz 2010. i 2011. te DS5 proizvedene od 2010. do 2013., što ukupno zahvaća 9.968 vozila u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Glasnogovornik Citroena rekao je: "Do danas je više od 66.000 vozila dobilo nove zamjenske zračne jastuke. Predviđamo da će većina vozila naših kupaca dobiti nove zamjenske zračne jastuke do kraja rujna, a preostali slučajevi bit će riješeni što je brže moguće u narednim tjednima.

"Osim toga, Stellantis je proaktivno odlučio proširiti opoziv na dodatna vozila Citroen C4 (2010.-2011.), DS4 (2010.-2011.) i DS5 (2010.-2013.). U Ujedinjenom Kraljevstvu to iznosi dodatnih 9.968 vozila."

Citroen savjetuje vlasnicima da provjere je li njihovo vozilo zahvaćeno i koje korake trebaju poduzeti unosom VIN broja vozila u "check tool" na Citroenovoj internetskoj stranici, piše britanski Express.