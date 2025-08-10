OPG besplatno dijeli 100 tona lubenica i dinja: "Dođite i uzmite, šteta da propadne"

U Križnici, malom mjestu preko rijeke Drave, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Čor odlučilo je besplatno podijeliti oko 100 tona svježih lubenica i dinja nakon što, kako kažu, tržište nije pokazalo interes za njihove domaće proizvode.
“Dragi prijatelji, poznanici i svi ostali! Nismo baš od onih koji vole pisati po internetskim stranicama, ali eto, došli smo do toga da moramo.
Kako nitko ne želi naše domaće poljoprivredne proizvode, poput dinja i lubenica slatkih kao med, jer, eto, uvozno je valjda bolje, a nama je žao da nam propadne oko 60 tona lubenica i oko 40 tona dinja, i da ne palimo malčer i malčiramo, pozivamo vas da, ako trebate i želite jesti domaći proizvod, slobodno, bez ustručavanja, dođete u Križnicu, preko rijeke Drave, na kućni broj 53, gdje iste te proizvode dijelimo. Hvala vam na pažnji!
S poštovanjem, OPG Čor”, stoji u objavi.
Iz OPG-a poručuju kako su im proizvodi u punoj zrelosti i vrhunske kvalitete te ih žele podijeliti građanima umjesto da ih unište.