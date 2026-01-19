Opet se oglasio Visković: "Lupaju po meni da sam spomenuo 'krvna zrnca'..."

Književni kritičar, esejist i leksikograf Velimir Visković ponovno se javio na društvenim mrežama nakon što je u nedjelju komentirao finalnu epizodu emisije "The Voice Kids Hrvatska" i izrazio razočaranje porazom svoje favoritkinje Ane Ajduković.

"Ni u snu nisam očekivao takvo zanimanje"

U novoj objavi Visković piše kako nije očekivao toliku reakciju na svoj prvotni status. "Nakon finalne večeri Voice Kidsu stavio sam na svoj zid, pomalo razočaran, komentar o porazu moje favoritkinje Ane Ajduković. Ni u snu nisam očekivao da će taj post izazvati takvo zanimanje (sedam tisuća lajkova i više od tisuću komentara)."

Dodaje da, iako se "golema većina" onih koji su lajkali očito slaže s njim, u komentarima je doživio i niz napada. "U komentarima mi svašta progovaraju: e da sam star (jesam, pa je li to sramotno?), da se ne razumijem u pop muziku i u Voice Kids (potrebno za to valjda posebno obrazovanje?)."

Posebno ističe da su mu zamjerili i spominjanje identitetskih tema: "Lupaju po meni da sam spomenuo 'krvna zrnca' što je za mene normalno i očekivano jer sam ja poznata jugoslavenčina i petokolonaš, da moja favoritkinja ne zna hrvatski, a meni se kao izdajniku to sviđa."

"Finale sam odgledao baš kao Anin navijač"

U nastavku objašnjava kako emisiju zapravo nije pratio redovito. "Moram reći da nisam redovito pratio The Voice, prvi sam put vidio posve slučajno polufinalnu emisiju u kojoj je Ana fascinantno izvela iznimno tešku pjesmu Je Suis Malade (ne zaostajući nimalo za Dalidom i L. Fabian). Finale Voicea odgledao sam baš kao Anin navijač."

Polemiku oko izraza "krvna zrnca" pokušao je dodatno pojasniti. "'Krvna zrnca' sam u svojem postu spomenuo uzgredno (naglasivši da ne vjerujem u tu teoriju) jer sam vidio da to spominju dva moja fejs frenda u postovima koje sam upravo pročitao (zapravo sam polemizirao s njima)."

"Nisam više siguran da to nije bilo bitno"

U osvrtu na reakcije dijela publike, Visković navodi kako mu se sada čini da te teme možda nisu bile sporedne. "Sada, nakon svega, kad vidim kako je nekima koji su me napali jako važno baš to što Ana govori ekavicu, nastupa u Zvezdama Pinka i u nekom rijalitiju na banjalučkoj televiziji više i nisam tako siguran da 'krvna zrnca' nisu bila baš bitna."

Na kraju poručuje da, unatoč razočaranju ishodom, nema ništa protiv pobjednice i ostalih finalista. "Da, da dodam, nemam ništa ni protiv male Nikol, koja je stvarno slatka, a ni protiv ostalo dvoje kandidata; svi dobro pjevaju, talentirana djeca."