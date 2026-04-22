Opet ništa od suđenja bivšem ministru i dubrovačkom gradonačelniku: zatražio je izuzeće svih splitskih sudaca pa je sve odgođeno na neodređeno...

Gotovo šest godina (!) nakon što je započelo suđenje bivšem ministru zdravstva i nekadašnjem gradonačelniku Dubrovnika Andri Vlahušiću (66), teške komplikacije pred samim krajem postupka!

Prvo je Vlahušić na prošlom ročištu krajem ožujka završio na Hitnoj pomoći, pozlilo mu je pa ga je odvjetnik vozio direktno iz zgrade suda do bolnice. Što nije naišlo na odobravanje suca Županijskog suda u Splitu Dinka Mešina koji vodi postupak... Zaprijetio je da će idući put policiji naložiti dovođenje Vlahušića jer je, smatra predsjednik sudskog vijeća, sve ovo usmjereno odugovlačenju postupka.

Vlahušić je imao medicinske nalaze pa je ovaj put 'potegnuo' teško naoružanje. Nezadovoljan tretmanom, zatražio je izuzeće suca Mešina i svih sudaca splitskog suda, uključujući i predsjednika suda! Na takav zahtjev okrivljeni imaju pravo, a obično to zatraže na početku rasprave - ovaj put je Vlahušić došao do samog kraja suđenja, na rasporedu su danas i sutra trebale biti obrane i završne riječi stranaka, no adut 'izuzeće suca' je jedan od jačih u špilu trikova...

Ne može se koristiti više puta, ok, no sad je cijeli predmet poslan na odlučivanje pred viši sud. Koliko će Visokom kaznenom sudu u Zagrebu trebati da odluči (a onda i da se ponovno zakaže rasprava), ostaje vidjeti.

U pitanju je 'afera Revelin', Vlahušić se kao prvookrivljeni tereti za kazneno djelo zloporabe položaja i ovlasti, a drugookrivljeni poduzetnik i ugostitelj Lukša Franković se tereti za poticanje na zloporabu službenog položaja.

Prema Uskokovoj optužnici koja je podignuta koncem 2015. godine, Vlahušić je kao prvookrivljeni, u to vrijeme gradonačelnik, na štetu Grada Dubrovnika, 'od svibnja 2010. do prosinca 2014. godine na traženje drugookrivljenog vlasnika ugostiteljskog obrta u namjeri da njegovom obrtu osigura obavljanje ugostiteljskih usluga u prostoru cijele Glavne dvorane u tvrđavi Revelin, poduzeo niz radnji kojima je na štetu Grada Dubrovnika drugookrivljeniku pribavio znatnu nepripadnu imovinsku korist'... A šteta je nešto veća od tri milijuna kuna, odnosno 400 tisuća eura.