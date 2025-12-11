Close Menu

Opet drama u splitskom zatvoru: Usred noći buknuo požar

Evo detalja

Kako doznaje RTL u noći sa srijede na četvrtak, točnije između 2 i 3 sata ujutro, u splitskom zatvoru Bilice izbio je požar.

VIDEO Drama na Bilicama: "Ovdje živim desetljećima i nikada nisam nešto ovakvo vidio pred zatvorom"

O požaru na Bilicama oglasilo se Ministarstvo pravosuđa: "Uočili su dim ispred sobe u kojoj se nalazilo devet osoba lišenih slobode"

Cure novi detalji drame iz splitskog zatvora: Paležom htjeli prikriti ubojstvo?

Ministarstvo pravosuđa potvrdilo je incident:

"U Zatvoru u Splitu u ranim jutarnjim satima u četvrtak, 11. prosinca 2025. zatvorenik je u spavaonici zapalio svoj madrac.

Brzom reakcijom službenika pravosudne policije sve osobe lišene slobode koje su bile u spavaonici izvedene su na hodnik te je požar ubrzo ugašen.

S obzirom na to da su vatru brzo ugasili službenici pravosudne policije te osobe lišene slobode nije bilo potrebe za pozivanje vatrogasne službe.

Nitko od službenika pravosudne policije i osoba lišene slobode nije ozlijeđen", stoji u službenom priopćenju.

Prije točno mjesec dana slavio je slobodu, pa završio iza rešetaka. Sada se bori za život zbog požara koji je izazvao na Bilicama! Doznajemo nove informacije...

Podsjetimo, u lipnju se također desio požar u tom zatvoru. Odmah je stigla hitna pomoć. Zatvorenici u jednoj ćeliji "nagutali" dima i pod jakom pratnjom policije prebačeni su u KBC Split.

