Opet drama u splitskom zatvoru: Usred noći buknuo požar

Kako doznaje RTL u noći sa srijede na četvrtak, točnije između 2 i 3 sata ujutro, u splitskom zatvoru Bilice izbio je požar.
Ministarstvo pravosuđa potvrdilo je incident:
"U Zatvoru u Splitu u ranim jutarnjim satima u četvrtak, 11. prosinca 2025. zatvorenik je u spavaonici zapalio svoj madrac.
Brzom reakcijom službenika pravosudne policije sve osobe lišene slobode koje su bile u spavaonici izvedene su na hodnik te je požar ubrzo ugašen.
S obzirom na to da su vatru brzo ugasili službenici pravosudne policije te osobe lišene slobode nije bilo potrebe za pozivanje vatrogasne službe.
Nitko od službenika pravosudne policije i osoba lišene slobode nije ozlijeđen", stoji u službenom priopćenju.
Podsjetimo, u lipnju se također desio požar u tom zatvoru. Odmah je stigla hitna pomoć. Zatvorenici u jednoj ćeliji "nagutali" dima i pod jakom pratnjom policije prebačeni su u KBC Split.