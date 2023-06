Operativno vatrogasno zapovjedništvo u Divuljama počelo s radom

Danas je u vojarni Divulje predstavljen početak rada Operativnog vatrogasnog zapovjedništva.

"OVZ objedinjuje sve informacije na jednom mjestu jer ove godine je dodatno uvezano 20 novih kamera, na području Istarske, Primorsko- goranske i Ličko-senjske županije, dakle 116 kamera je do sada uvezano te možemo pratiti i rano otkriti požar. Što se tiče same sezone priprema je krenula već tijekom proljeća, važno je reći da nas je vrijeme poslužilo pa smo imali manji broj požara. Sezona je počela jako dobro, do sada smo angažirali zračne snage pet puta, a prošle godine 35 puta. Opožarene površine prošle godine je bilo oko 48 000 hektara, a ove godine u isto vrijeme 1600 hektara. Ali trebamo biti na oprezu zbog velike količine kiše, narasla je trava, pa kad se te površine osuše bit će i gorive mase.

U ovom trenutku raspolažemo s četiri kanadera i pet air traktora koji su spremni za djelovati. Ono što još dodatno mogu reći da ćemo sutra isprobati gel za gašenje požara na području grada Preloga koji ide prije kanadera pa ako sve bude u redu tu radnju ćemo unijeti u sustav. Sa kontinenta će biti prebačena 72 vatrogasca na otoke i u priobalje. Nove dislokacije su Biševo, Zadar, Zaton i Supetar na Braču. Same dislokacije započinju s radom 29. lipnja. Ove godine imamo jedan novitet, a to je ženska dislokacija u Supetru na Braču", kazao je glavni vatrogasni zapovijednik Slavko Tucaković.

Novinare je zanimalo jesu li se povećale plaće vatrogasaca i koliko će sezonski vatrogasaca zaposliti.

"Plaće su kao i do sada, bruto 8.000 kuna, 4.000 kn uplaćuje država, a 4.000 jedinica lokalne samouprave. Još vam ne mogu reći koliko će vatrogasaca biti zaposleno u sezoni jer zapošljavanje još traje, ali se nadam kako nam neće manjkati ljuti", pojasnio je Tucaković.

O stanju u Splitsko- dalmatinskoj županiji izvijestio je SD vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.

"Mi smo sa pripremama počeli već kad je završila prethodna sezona. Očekujemo oko 380 sezonskih vatrogasaca, te se nadamo dobroj sezoni što se tiče požara. Županija ima 1.798 vatrogasaca, koji su obučeni vatrogasci sa položenim ispitom i liječničkim pregledom. Imamo 420 vozila i 290 profesionalnih vatrogasaca koji su zaposleni u javnim vatrogasnim postrojbama. Evo, nadam se kako nećemo imati previše požara i da nam neće manjkati ljudi", kazao je Kovačević.

