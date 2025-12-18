Općina Seget dodjeljuje božićnice u obliku poklon-bona od 80 eura

Općina Seget povodom božićnih blagdana dodijelit će jednokratnu novčanu pomoć (božićnicu) u obliku poklon-bona, koji se može iskoristiti u trgovačkom lancu Tommy, u iznosu od 80,00 eura, i to sljedećim kategorijama stanovnika:

Umirovljenicima koji imaju prebivalište na području Općine Seget i mirovinu do 500,00 eura.

Umirovljenici božićnicu preuzimaju osobno uz predočenje osobne iskaznice, OIB-a i dokaza o iznosu mirovine za prethodni mjesec.

Korisnicima troškova stanovanja, inkluzivnog dodatka te roditeljima njegovateljima, prema službenoj evidenciji Hrvatskog zavoda za socijalni rad, koji imaju prebivalište na području Općine Seget.

Božićnica se preuzima osobno uz predočenje osobne iskaznice.

Razvojačenim hrvatskim braniteljima i članovima Udruge HVIDRA, s prebivalištem na području Općine Seget.

Razvojačeni hrvatski branitelji božićnicu preuzimaju osobno uz predočenje osobne iskaznice, OIB-a i dokaza o primitku opskrbnine za prethodni mjesec, dok članovi Udruge HVIDRA Trogir božićnicu preuzimaju uz predočenje osobne iskaznice i OIB-a.

Nezaposlenim osobama s prebivalištem na području Općine Seget, prema evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje do 8. prosinca 2025. godine.

Nezaposlene osobe božićnicu preuzimaju osobno uz predočenje osobne iskaznice i OIB-a.

Jednokratnu novčanu pomoć (božićnicu) ista osoba može ostvariti isključivo po jednoj osnovi.

Isplata božićnica obavljat će se u prostorijama Općine Seget, Trg hrvatskog viteza Špira Ševe Frzelina 1, Seget Donji, radnim danom od 18. do 23. prosinca 2025. godine, u vremenu od 8.00 do 14.00 sati.