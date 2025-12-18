Općina Podstrana bogatija za novo vatrogasno vozilo

Podstrana je danas dobila novo vatrogasno putničko vozilo koje će značajno unaprijediti operativnu spremnost i učinkovitost lokalnih vatrogasnih snaga. Riječ je o vatrogasnom kombiju vrijednom 33.000,00 eura s PDV-om, namijenjenom prijevozu vatrogasaca i opreme na intervencije, vježbe i ostale aktivnosti.
Nabava vozila realizirana je uz snažnu potporu Splitsko-dalmatinske županije, koja je projekt sufinancirala u 90-postotnom iznosu, na čemu je Općina Podstrana uputila posebnu zahvalu županu Blaženku Bobanu. Ovakva ulaganja potvrđuju kontinuiranu brigu Županije za jačanje sustava civilne zaštite i sigurnosti na svom području.
Primopredaji vozila prisustvovali su načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić, pripadnici Javne vatrogasne postrojbe te Dobrovoljnog vatrogasnog društva Podstrana, koji će novo vozilo koristiti u svakodnevnom radu, intervencijama i osposobljavanjima. Tom prigodom vozilo je blagoslovio župnik don Mirko Šakić, uputivši vatrogascima riječi podrške i želje za sigurnost u svim budućim intervencijama.
Načelnik Dropuljić tom je prilikom istaknuo kako je ulaganje u vatrogastvo ulaganje u sigurnost svih mještana i posjetitelja Podstrane, osobito u ljetnim mjesecima kada su opasnosti od požara povećane. Naglasio je važnost dobre suradnje lokalne i regionalne razine vlasti te izrazio zadovoljstvo realizacijom projekta koji dodatno jača operativnu spremnost vatrogasnih snaga.
Općina Podstrana nastavit će s ulaganjima u sustav zaštite i spašavanja, svjesna ključne uloge koju vatrogasci imaju u zaštiti života, imovine i okoliša.