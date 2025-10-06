Opasnost na Katalinića brigu: Ograda kolektora ponovno pala, građani ulaze u opasan prostor

Na Katalinića brigu u Splitu ponovno se pojavio problem s ogradom koja štiti kolektor fekalnih voda. Prema riječima čitatelja koji nam je poslao snimku, ograda padne gotovo nakon svake bure ili juga, a situacija postaje posebno opasna noću.

"Skoro svaku večer ljudi ulaze u kolektor koji radi 24 sata. Unutra postoje kanali s fekalnim vodama i crpni bazen, i jako je opasno ako netko zaglavi unutra", upozorava čitatelj.

Riječ je o prostoru u kojem se odvija kontinuiran rad kanalizacijskog sustava, pa svako približavanje ili ulazak u kolektor nosi ozbiljan rizik od ozljeda, trovanja plinovima ili utapanja.

Građani upozoravaju da bi nadležne službe trebale hitno osigurati ogradu i postaviti jasne znakove upozorenja, kako bi se spriječila moguća tragedija.