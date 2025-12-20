Opasni virus se širi prije blagdana

Sezona blagdana tek je počela, a norovirus – čest uzročnik naglog povraćanja i proljeva – već pokazuje neobično rani porast. Stručnjaci upozoravaju da bi ovogodišnja sezona mogla biti jedna od najintenzivnijih dosad, osobito zbog pojave novog soja koji se brže širi i uzrokuje veći broj oboljenja, piše Dnevnik.hr.

U nastavku donosimo sažeto i jasno objašnjenje što se trenutačno događa, koji simptomi upućuju na norovirus i kako se najbolje zaštititi.

Norovirus – rekordan porast slučajeva na početku sezone

Prema podacima američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), pozitivni testovi na norovirus već su sredinom studenog pokazali iznadprosječno visoke vrijednosti.

Stručnjaci smatraju da bi ova sezona mogla nadmašiti prethodnu, koja je već bila jedna od najgorih. Profesor Donald Schaffner, stručnjak za prehrambenu mikrobiologiju sa Sveučilišta Rutgers, za Everyday Health ističe da trenutačni trendovi upućuju na mogućnost još intenzivnijeg vala oboljenja.

Zašto se norovirus naziva “zimskom bolešću povraćanja”?

Iako se norovirus može pojaviti tijekom cijele godine, najveći broj slučajeva bilježi se od prosinca do ožujka. Prošle je godine pozitivnost testova u prosincu dosegla rekordnih 25 %, navodi CDC.

Početak rasta oboljenja u studenom nije neuobičajen, no ovogodišnje brojke znatno su više od ranijih, što može značiti da će sezonu obilježiti veći broj epidemija.

Stručnjaci napominju da nema razloga za paniku, ali preporučuju pojačan oprez, osobito u školama, vrtićima, domovima za starije i objektima koji posluju s hranom.

Novi soj mogao bi biti razlog bržeg širenja

Pojava novog soja norovirusa, označenog kao GII.17, vjerojatno doprinosi porastu slučajeva. Godinama je najrašireniji bio soj GII.4, ali ove sezone GII.17 čini oko 75 % svih izbijanja, u odnosu na samo 10-ak % prije dvije godine.

Simptomi norovirusa

Norovirus može uzrokovati sljedeće simptome:

mučninu

povraćanje

bol ili grčeve u trbuhu

vodenastu ili kašastu stolicu

opći osjećaj slabosti

blago povišenu temperaturu

bolove u mišićima.

Simptomi se obično javljaju 12 – 48 sati nakon izlaganja i traju 1 – 3 dana. Ipak, osoba može izlučivati virus stolicom i tjednima nakon prestanka simptoma, što olakšava njegovo širenje.

Kako se norovirus širi?

Norovirus je izrazito zarazan, a prenosi se na sljedeće načine.

1. Kontaminiranom hranom

Kada zaražena osoba rukuje hranom neopranih ruku ili kada čestice povraćanja ili stolice dospiju na površine za pripremu hrane.

2. Kontaminiranom vodom

Do infekcije može doći ako otpadne vode dospiju u bunare, bazene ili ako zaražena osoba povraća ili obavlja nuždu u vodi.

3. Kontaminiranim površinama

Sitne čestice mogu se proširiti zrakom pri povraćanju te pasti na površine ili u neposrednu blizinu druge osobe.

Infekcija nastaje kada mikroskopske čestice fekalija ili povraćanja dospiju u usta – što se može dogoditi puno lakše nego što mislimo.

Što učiniti ako se razbolite?

Za norovirus ne postoji specifičan lijek. Infekcija mora proći sama od sebe. Preporučuje se:

piti puno tekućine kako bi se spriječila dehidracija

odmarati

jesti laganu, mekanu hranu.

Liječniku se trebate javiti ako ne možete piti ili jesti, ako imate znakove teške dehidracije ili ako simptomi traju dulje od tri dana.

Kako spriječiti širenje norovirusa?

Nemojte pripremati hranu niti brinuti o drugima barem 48 sati nakon prestanka simptoma. Perite ruke 20 sekundi sapunom i vodom, osobito nakon korištenja toaleta, mijenjanja pelena, prije jela i prije rukovanja hranom ili lijekovima. Redovito čistite i dezinficirajte površine, osobito u kuhinji i kupaonici.