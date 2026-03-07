Opasni proizvodi preplavili europsko tržište: Kozmetika, igračke i punjači najrizičniji

Europska unija presrela je rekordan broj opasnih proizvoda u 2025. godini, pri čemu kozmetika, igračke i električni uređaji prednjače na popisu.

Kreme, igračke i punjači za telefone koji dolaze u Europu nikada nisu bili opasniji, prema novom izvješću EU-a koje bilježi rekordan broj sigurnosnih upozorenja u 2025. već treću godinu zaredom, piše Euronews.

Prošle godine u sustavu Safety Gate, alatu Europske unije za praćenje opasnih proizvoda koji ulaze na tržište, zabilježeno je 4.671 upozorenje, pokazuje novo izvješće.

Brojke za 2025. najveće su otkako je sustav pokrenut 2003. godine, što je porast od 14 posto u odnosu na 2024. i više nego dvostruko u odnosu na 2022.

„Potrošački proizvodi važan su dio našeg svakodnevnog života. Bez obzira odakle dolaze i koja im je svrha, moraju biti sigurni za naše zdravlje i za širi okoliš“, rekao je Michael McGrath, europski povjerenik za zaštitu potrošača, tijekom predstavljanja Izvješća Safety Gate za 2025.

Objasnio je da je, uz brzi rast e-trgovine i veliki broj paketa koji u Europsku uniju stižu iz trećih zemalja, sigurnosni okvir postao sve važniji.

EU je 2003. uveo Sustav brzog uzbunjivanja kako bi identificirao opasne neprehrambene proizvode. Sustav obuhvaća rizike za zdravlje ljudi, poput gušenja, davljenja i oštećenja sluha ili vida, kao i rizike za okoliš, energetske resurse i imovinu.

Koji se proizvodi najčešće presreću?

Kozmetika, igračke te električni uređaji i oprema nalaze se na vrhu popisa najčešće identificiranih opasnih proizvoda.

Najčešće prijavljeni rizik odnosio se na opasne kemikalije, koje čine 53 posto svih prijava, zatim rizik od ozljeda s 14 posto i gušenje s 9 posto.

Gotovo osam od deset upozorenja odnosi se na kozmetiku zbog prisutnosti butilfenil metilpropionala (BMCHA), sintetskog mirisa koji je u EU zabranjen od 2022. godine. Ranije se često koristio u parfemima, losionima i proizvodima za kućanstvo, prije nego što je utvrđeno da može štetno djelovati na reproduktivni sustav i izazvati iritaciju kože.

U izvješću se također navodi da su nacionalna tijela prvi put prijavila slučajeve laka za nokte koji sadrži trimetilbenzoil difenilfosfin oksid (TPO), kemikaliju koja se koristi u gel proizvodima za nokte koji se stvrdnjavaju UV/LED svjetlom. Njegova je uporaba u EU zabranjena 2025. godine zbog zabrinutosti za prenatalno zdravlje i mogućih alergijskih reakcija, prenosi N1.

Koje su zemlje otkrile najviše opasnih proizvoda i odakle oni dolaze?

Italija je prijavila najveći broj opasnih proizvoda, s 1.193 prijave u 2025., slijedi Njemačka s 465 i Francuska s 455. Grčka nije imala nijednu prijavu, Rumunjska dvije, a Island pet.

Safety Gate također bilježi podrijetlo proizvoda. Povjerenik McGrath istaknuo je da gotovo tri četvrtine dolazi izvan Europske unije.

Najveći izvor bila je Kina, s 2.006 od ukupno 4.671 prijave. Unutar Europe, zemlja podrijetla za najveći broj prijavljenih proizvoda bila je Italija s 614, a zatim Njemačka s 288.

„Igračke koje se djeca mogu ugušiti, kozmetika koja izaziva osipe ili punjači koji se zapale i dalje ulaze u Europu, često preko kineskih internetskih tržišta, pri čemu u praksi nema odgovorne osobe u opskrbnom lancu“, rekao je Agustín Reyna, glavni direktor europske potrošačke organizacije BEUC.

Dodao je da, kako bi se potrošači doista zaštitili, internetske platforme moraju snositi odgovornost i na kraju postati pravno odgovorne kada nitko drugi ne osigurava sigurnost potrošača.

Kako sustav funkcionira?

Sustav brzog uzbunjivanja Safety Gate prima izvješća nacionalnih tijela koja identificiraju opasne proizvode na svom tržištu. Informacije mogu dolaziti od poduzeća ili građana putem platforme Consumer Safety Gateway.

Europska komisija provjerava informacije i dijeli ih s drugim državama članicama, koje potom traže taj proizvod na vlastitim nacionalnim tržištima.

Nakon što se informacije potvrde, objavljuju se na portalu Safety Gate i dostupne su svim građanima.

Međutim, BEUC upozorava da prijavljena upozorenja predstavljaju tek vrh ledenog brijega jer vlasti ne mogu kontrolirati sve proizvode koji ulaze na tržište EU-a.

„Statistika ne omogućuje zaključke o tome opada li razina sigurnosti ili, naprotiv, veći broj prijava znači da su države članice pojačale kontrole ili da su sustavi nadzora postali učinkovitiji“, navela je potrošačka organizacija.