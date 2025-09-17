Close Menu

Opasni insekt vratio se u Hrvatsku nakon više od 50 godina

Posebno je opasan u ovo doba godine

Nakon više od 50 godina u Hrvatsku se vratio Orijentalni stršljen. On je gotovo iste veličine kao i europski stršljen, no potpuno se razlikuje u boji. Posebno je opasan u ovo doba godine, a nakon uboda dolazi do brojnih alergijskih reakcija, čak i smrt.

- Za njega se zna da je on bio prisutan i prije, međutim literaturnih podataka nema još od 70-ih godina prošlog stoljeća tako da se povukao i sad se ponovno vraća na svoje staro stanište. Na području Splita ga je zabilježio oko Kaštela u jednom kamenolomu - kazao je za NovuTV Nediljko Landeka iz Zavoda za javno zdravstvo.

Prije nekoliko godina viđen je u Trstu. Tamo je stigao brodom. Nakon toga prešao je granicu sa Slovenijom.

- U prvom trenutku treba isprati to mjesto sapunom i vodom, ako imamo staviti neko antiseptičko sredstvo i nakon toga hladni oblog - kazala je Ljupka Hitrova iz Zavoda za hitnu medicinu. Preporuka je da se ljudi odmah jave liječniku jer su ove situacije mogu biti opasne za život.

