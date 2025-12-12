Opasne stijene prijete vozačima na cesti Split – Drniš, privremene barijere ne rješavaju problem

Na relaciji Split - Drniš, vozači svakodnevno prolaze ispod tona stijena. U posljednja dva tjedna, tijekom obilnih kiša došlo je do više odrona, a samo pukom srećom kamene gromade nisu završile na prometnici. Hrvatske ceste sad su postavile betonske barijere, iskopan je i dio zemlje u koji bi stijene upale u slučaju da se scenarij ponovi. No to je tek privremeno rješenje.

Kamene gromade i dalje prijete, a vozači svakodnevno prometuju na ovoj dionici državne ceste između Drniša i Splita. Josip je prvi susjed opasnom kamenom masivu, piše HRT.

- To je bilo kao eksplozija, potres, tutnjava ja nisam znao što se događa. Iziđem na balkon i vidim odlomila se greda, ispričao je Josip Plazibat iz Donje Postinje.

Pukom srećom gromade koje su se odronule uslijed obilnih kiša, nisu se dokotrljale do ceste. A da jesu mogla je biti golema tragedija jer između Donjeg i Gornjeg Postinja prometuju brojna vozila ,kamioni, autobusi puni djece. Nažalost sličnih slučajeva ima.

- To je bilo u Dubrovniku, sa Srđa, poginuo je čovjek. Slična situacija, onda se odmah sastala Vlada i Hrvatske ceste i donijelo se rješenje o sanaciji. Treba li čekati da se i ovdje dogodi zlo da se riješi, poručio je Bože Delić, zapovjednik DVD-a Muć.

Općini su vezane ruke, stijene nisu na njihovoj zemlji pa se ne mogu s problem uhvatiti u koštac.

- Stijena koja se odlomila je u privatnom vlasništvu, ova gdje je pala je na području RH odnosno upravljaju Hrvatske šume, rekao je Mate Bebić, načelnik općine Muć.

Da je proklizala do prometnice bila bi u nadležnosti Hrvatskih cesta. Ovako, sigurnosti radi, tek dva tjedna od prvog odrona postavljene su betonske prepreke i prometno upozorenje.

- To je privremeno rješenje, klizište je i dalje aktivno, kazao je Bebić.

- Ta je gromada veličine neke zgrade i ako krene, a krenut će, zatrpat će cijelu cestu, smatra Plazibat.

„Angažirali smo stručne specijalističke službe radi detaljnog pregleda ugroženog područja te izrade prijedloga trajnog rješenja kojim bi se predmetna opasnost sustavno otklonila”, rekli su u priopćenju iz Hrvatskih cesta.

U Muću se nadaju da neće sve ostati samo na prijedlogu i da će se opasna stijenska masa ukloniti prije nego li uslijed velikih kiša prokliže do ceste. Kad se tragedija dogodi onda je kasno.