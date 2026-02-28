Opasan trend širi se društvenim mrežama. Imao je već smrtni ishod

Posljednjih mjeseci društvenim mrežama širi se izraz “alpski razvod” (engl. Alpine divorce), koji je otvorio raspravu o povjerenju i sigurnosti u partnerskim odnosima. Ne radi se o pravnom terminu, već o kolokvijalnom nazivu za situacije u kojima jedan partner drugoga ostavi u opasnom planinskom okruženju, najčešće tijekom planinarenja ili alpinističkog uspona.

Većina priča koje kruže internetom temelji se na osobnim, neprovjerenim svjedočanstvima. Pojam je, međutim, ponovno dospio u fokus javnosti nakon barem jednog sudski potvrđenog slučaja sa smrtnim ishodom u Alpama, o čemu je pisao Newsweek. Na društvenim mrežama izraz se nerijetko koristi i metaforički – kao opis naglog i okrutnog prekida veze.

Od književnosti do TikToka

Naziv potječe iz kratke priče An Alpine Divorce iz 1893. godine, autora Roberta Barra, u kojoj suprug planira ubiti svoju ženu tijekom putovanja u švicarske Alpe. U suvremenom kontekstu pojam je oživio na platformama poput TikToka i X-a, gdje korisnici dijele tvrdnje da su ih partneri napustili usred planinarskih avantura. Te objave zasad nisu neovisno potvrđene.

Interes je dodatno porastao nakon što je viralni video jedne korisnice, koja tvrdi da ju je dečko ostavio tijekom uspona, prikupio milijune pregleda. Uslijedile su tisuće komentara i sličnih priča, a izraz “alpski razvod” počeo se koristiti kao svojevrsna oznaka za takva iskustva.

Slučaj koji je dobio sudski epilog

Dok većina navoda ostaje na razini anegdote, pozornost je privukao konkretan slučaj iz Austrije koji je dobio pravosudni epilog. Riječ je o penjaču Thomasu Plambergeru.

U siječnju 2025. godine on i njegova partnerica penjali su se na Grossglockner, najviši vrh Austrije. Tijekom tehnički zahtjevnog dijela uspona, prema sudskim nalazima, ostavio ju je oko 50 metara ispod vrha, u uvjetima niskih temperatura i snažnog vjetra, bez opreme za hitne situacije. Žena je kasnije preminula od posljedica pothlađivanja.

Upravo je taj slučaj dodatno potaknuo rasprave o odgovornosti, sigurnosti i povjerenju u ekstremnim uvjetima – ali i o granici između viralnog trenda i stvarne tragedije.