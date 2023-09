Boraks je već dugo dio mnogih kućanstava kao sredstvo za čišćenje i pojačivač deterdženta za pranje rublja.

Sada se ta tvar širi društvenim medijima, a neki je promoviraju kao nešto što će poboljšati vaše zdravlje. Taj trend liječnici smatraju iznimno opasnim. "Kao liječnik, jasno i izričito vam kažem, nikada nemojte piti boraks u bilo kojoj količini", rekla je dr. Jennifer Ashton za ABC News. "To je toksin. To je otrov", dodala je. Osobe koje dijele ovaj trend na društvenim medijima predlažu konzumiranje ili jedenje boraksa kao prehrambenog dodatka koji može pomoći smanjiti upalu i pročistiti tijelo. Prema Ashton, boraks nije samo nesiguran za konzumaciju nego i nepotreban jer tijelo ima vlastite metode prirodnog pročišćavanja. "Naša koža, pluća, bubrezi, probavni trakt i jetra neprestano pročišćavaju tijelo", rekla je Ashton. "Tijelo je iznimno pametno kad je riječ o fizičkom mehanizmu, pa zapravo ne trebate nikakve dodatke za to", dodala je. Ashton je dodala da navike kao što su tjelovježba, prehrana, unos vode i pušenje mogu povećati ili smanjiti upalu u tijelu. "Trebamo se usredotočiti na zdrave navike ako želimo smanjiti upalu i poboljšati zdravlje", rekla je. Kad je riječ o trendu konzumiranja boraksa kako bi se smanjila upala, Ashton je istaknula da "rizik je značajan, a koristi gotovo da nema". Izloženost boraksu – kombinaciji borona, natrija i kisika – može dovesti do simptoma poput iritacije očiju, otežanog disanja, kašlja i krvarenja iz nosa, prema američkom Centru za kontrolu bolesti i prevenciju. Dr. Darien Sutton, certificirani liječnik za hitne slučajeve, također je napomenuo da visoke razine boraksa mogu uzrokovati zatajenje bubrega, insuficijenciju bubrega i smrt, prenosi N1. "Simptomi mogu početi kao mučnina, povraćanje, proljev", rekao je Sutton te dodao: "Mogu razumjeti kako boraks može izgledati vrlo nevino i neškodljivo, ali u stvarnosti to zaista nije, pogotovo ako imate veći rizik o kojem možda niste svjesni dok ne završite u hitnoj službi". Sutton je zaključno naglasio da je važno provjeravati izvore kad je riječ o zdravstvenim savjetima na društvenim medijima.