Opara: "Oni s lijeva opet tupe o 41. i 45. godini, o ustašama i partizanima"

Saborski zastupnik i bivši splitski gradonačelnik Andro Krstulović Opara oglasio se na društvenim mrežama nakon istupa u Hrvatskom saboru, kritizirajući, kako navodi, dio lijevih zastupnika zbog stalnog vraćanja na teme Drugog svjetskog rata.

Uz objavljenu snimku iz sabornice, Opara je poručio da se politička rasprava ponovno svodi na godine 1941. i 1945., umjesto na aktualne probleme.

„Oni s lijeva opet tupe o 41. i 45. godini, o ustašama i partizanima. Jer o drugome ne mogu, ne znaju i ne žele“, napisao je Opara.

Dodao je kako se, prema njegovu mišljenju, takvim pristupom izmišljaju „nekakve fašizacije“ kako bi se opravdao, kako je naveo, samozvani takozvani antifašizam.

„To s pravim antifašizmom, onim Churchillovskog tipa, nema nikakve veze“, poručio je, zaključivši objavu kratkom ocjenom: „Žalosno.“

Objava je izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, a dolazi u trenutku pojačanih ideoloških rasprava u Saboru, u kojima se često otvaraju teme iz povijesti 20. stoljeća.