Oni imaju pravo na besplatno dopunsko osiguranje: Provjerite jeste li među njima

"Tata mi ima 73 godine i bio je hrvatski branitelj. Ima li pravo na besplatno dopunsko osiguranje?" pitala je čitateljica Dnevnik.

Hrvatski branitelji, kao posebna kategorija, nemaju pravo na dopunsko osiguranje na teret državnog proračuna, ali ipak imaju neka dodatna prava iz okvira zdravstvene zaštite. U nastavku saznajte tko ima pravo na besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje, ali i koja prava imaju hrvatski branitelji.

Što je dopunsko zdravstveno osiguranje?

Građani koji imaju dopunsko zdravstveno osiguranje ne moraju plaćati troškove zdravstvene zaštite iz obveznog zdravstvenog osiguranja. To uključuje troškove bolničkog liječenja, specijalističkih pregleda i dijagnostike, ortopedskih i drugih pomagala, stomatološke zdravstvene zaštite i protetike i fizikalne rehabilitacije, kad tu zdravstvenu zaštitu koristite temeljem uputnica HZZO-a i u ustanovama koje imaju sklopljen ugovor s HZZO-om. Oslobođeni ste i plaćanja troškova liječenja u inozemstvu koje obavljate temeljem rješenja HZZO-a.

Tko ima pravo na besplatno zdravstveno osiguranje?

Pravo na plaćanje premije iz državnog proračuna ostvaruju:

osobe temeljem Rješenja o inkluzivnom dodatku (to zamjenjuje bivše rješenje o invalidnosti) u kojem se više ne navodi postotak tjelesnog oštećenja, nego se inkluzivni dodatak iskazuje u stupnjevima. osigurane osobe darivatelji dijelova ljudskog tijela u svrhu liječenja osigurane osobe dobrovoljni davatelji krvi s više od 35 davanja (muškarci) odnosno s više od 25 davanja (žene) osigurane osobe redoviti učenici i studenti stariji od 18 godina osigurane osobe čiji ukupan prihod u prethodnoj kalendarskoj godini, iskazan po članu obitelji, mjesečno nije veći od 379,49 eura, a za osiguranike – samce, ako im prihodovni cenzus u prethodnoj kalendarskoj godini nije veći od 475,12 eura.

Je li trudnicama potrebno dopunsko zdravstveno osiguranje?

Trudnicama HZZO u cijelosti osigurava plaćanje zdravstvenih usluga, ali samo za stanja i poremećaje vezane za trudnoću. To znači da za sve druge bolesti, stanja ili povrede plaćaju sudjelovanje u troškovima tijekom korištenja zdravstvene zaštite.

Zdravstvena zaštita branitelja izvan standarda prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata kojima je rana, ozljeda, bolest, pogoršanje bolesti, odnosno pojava bolesti neposredna posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, uz prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, imaju pravo i na zdravstvenu zaštitu izvan standarda prava iz obveznoga zdravstvenoga osiguranja:

pravo na medicinsku rehabilitaciju pravo na ortopedska i druga pomagala pravo na naknadu razlike u cijeni liječenja i lijekova s dopunske liste lijekova Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje pravo na korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu u pratnji druge osobe.

Besplatni sistematski pregledi za branitelje

Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata imaju pravo na besplatni preventivni sistematski pregled ako su: u obrani suvereniteta Republike Hrvatske sudjelovali više od 100 dana, dragovoljci iz Domovinskog rata, hrvatski branitelj u teškoj novčano-materijalnoj i zdravstvenoj situaciji njegovatelj HRVI I. skupine.

Pravo branitelja na naknadu razlike u cijeni liječenja i lijekova s dopunske liste lijekova

Kao hrvatski branitelj iz Domovinskog rata može ostvariti pravo na lijekove i liječenje s pravom na naknadu za sudjelovanje u troškovima zdravstvene zaštite te sudjelovanje u cijeni lijeka utvrđenog dopunskom listom lijekova HZZO-a prema propisima o obveznom zdravstvenom osiguranju na način da iznos koji je hrvatski branitelj iz Domovinskog rata platio za sudjelovanje u cijeni lijeka, nadoknađuje Ministarstvo, ako:

lijekovi se izdaju, odnosno liječenje poduzima za rane, ozljede, bolesti, pogoršanja bolesti odnosno pojave bolesti kao posljedice sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, za koje je posljedica sudjelovanja u obrani suvereniteta Republike Hrvatske i nemaju dopunsko zdravstveno osiguranje kojim su se osigurali za pokriće tih sudjelovanja.