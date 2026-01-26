One su preboljele moždani udar i sada upozoravaju: "Prevencija je najvažnija"

Šest žena – Tatjana, Ivana, Petra, Višnja, Kristina i Đurđa – javno je istupilo u sklopu javnozdravstvene kampanje Dan crvenih haljina kako bi vlastitim iskustvima upozorile druge žene na opasnost moždanog udara i važnost brige o zdravlju. Njihove priče stižu u televizijske emisije, tiskovine, portale i radio uoči Nacionalnog dana borbe protiv moždanog udara u žena, koji se svake godine obilježava prvog petka u veljači.

Priče koje se pamte: "Ako mogu pomoći barem jednoj ženi, vrijedilo je"

Iako stručne tekstove o bolestima često ne čitamo dovoljno pažljivo, ispovijesti ljudi koji su se s bolešću suočili izravno – i o tome govore iskreno – gotovo uvijek nas zaustave. Upravo na toj snazi osobnog svjedočanstva temelji se kampanja u kojoj Tatjana, Ivana, Petra, Višnja, Kristina i Đurđa otvoreno govore o suočavanju s moždanim udarom i posljedicama koje znaju biti dugotrajne, neugodne i složene.

Njihova zajednička poruka je jasna: prevencija spašava život.

Prema porukama kampanje, čak 80% moždanih udara moguće je spriječiti promjenama životnih navika i brigom o zdravlju. Među glavnim čimbenicima rizika na koje možemo utjecati ističu se:

povišen krvni tlak

šećerna bolest

povišene masnoće

pretilost

fizička neaktivnost

pušenje i alkohol

Različiti simptomi kod žena: nisu uvijek "klasični"

Iako su brojni simptomi moždanog udara jednaki kod muškaraca i žena, postoje razlike koje su posebno važne – i upravo zbog njih žene ponekad kasnije prepoznaju problem, a liječenje krene prekasno, što može dovesti do lošijeg ishoda.

Kod muškaraca se češće javljaju "klasični" simptomi poput:

slabosti jedne strane tijela i lica

smetnji govora

gubitka vida na jedno oko

Kod žena se, uz to, mogu javiti i atipični simptomi, primjerice:

iznenadna zbunjenost ili dezorijentacija

jaka glavobolja bez jasnog razloga

mučnina ili povraćanje

izražen umor ili slabost cijelog tijela

Uz opće rizične čimbenike, kampanja upozorava i na one koji su izraženiji ili specifični za žene:

Kontracepcijske pilule i hormonska nadomjesna terapija – rizik je veći osobito ako žena uz to puši ili ima visoki tlak, povišen šećer ili druge rizične čimbenike.

Trudnoća – rizik se može povećati tijekom trudnoće zbog prirodnih promjena u tijelu.

Migrena – žene češće imaju migrene, a one mogu povećati rizik razvoja moždanog udara.

Fibrilacija atrija – najčešća srčana aritmija, posebno učestala kod žena starijih od 75 godina.

Edukacije, besplatni pregledi i revija crvenih haljina

Dan crvenih haljina osmu godinu zaredom organizira Hrvatsko neurološko društvo Hrvatskog liječničkog zbora, uz suorganizatore i partnere iz zdravstvenog i akademskog sustava. Akcija se održava pod pokroviteljstvom institucija, a svake godine uključuje niz aktivnosti: stručne skupove, edukativne nastupe liječnica te javne preventivne sadržaje.

U Zagrebu će se i ove godine na Trgu Petra Preradovića organizirati besplatni preventivni neurološki pregledi koje provode timovi KBC-a Sestre milosrdnice i KBC-a Zagreb, a održat će se i tradicionalni humanitarni buvljak u suradnji s članicama Lions cluba Meridijan.

Svečano obilježavanje akcije održat će se 6. veljače u auli Sveučilišta u Zagrebu, uz prijenos uživo na YouTube kanalu kampanje. Program vode Ana Radišić i Joško Lokas, a među izvođačima su Zbor studenata Medicinskog fakulteta Lege artis, Komorni orkestar Sveučilišta u Zagrebu i Marko Tolja. U središtu večeri bit će upravo žene koje su preživjele moždani udar, koje će na reviji nositi crvene kreacije hrvatskih brendova Lexalex, Matija Vuica, Mateyneira, Duchess, Diana Viljevac i Ivana Jurić design.

Crvena haljina simbol je upozorenja i poziv ženama da osluškuju vlastito tijelo, prepoznaju opasnost na vrijeme i spriječe najgori scenarij. Kampanja poručuje da zdravlje nije luksuz, nego pravo – i da briga o sebi nije slabost, nego snaga.

Na društvenim mrežama kampanju prati hashtag #nosicrveno, uz poziv građanima da prvog petka u veljači odjenu nešto crveno kao znak podrške.

Što može učiniti svatko od nas?

Organizatori pozivaju građane da se uključe jednostavnim koracima:

podijelite informaciju o kampanji s obitelji i prijateljima

objavite podršku na društvenim mrežama uz #nosicrveno i #DanCrvenihHaljina

odjenite nešto crveno i potaknite razgovor o moždanom udaru u privatnom i radnom okruženju.