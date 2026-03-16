Što se događa kada Ana Markota, interventna policajka, krene u akciju po Dalmaciji?

Na nedavno održanoj konferenciji „One inspiriraju“, koja je uoči Međunarodnog dana žena održana u Zagrebu u organizaciji zastupnice u Europskom parlamentu Sunčane Glavak, jedna od panelistica bila je i Ana Markota, policijska službenica Interventne jedinice policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske.

Ostale tri sudionice panel-rasprave bile su bojnica Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i vojna pilotkinja Antonija Trupinić, inovatorica, suosnivačica Arcion Labsa i članica uprave Udruženja hrvatsko-američkih poduzetnika Mirjana Joksović te diplomirana informatičarka Ivana Ružić. Sudionice su s prisutnima podijelile iskustva s kojima su se susrele tijekom karijere, hrabro se opredijelivši za zanimanje koji se tradicionalno smatra muškim.

Prenoseći svoja pozitivna iskustva rada u Interventnoj jedinici policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske, Ana je pozvala žene da svoja zanimanja biraju razumom, ali i srcem i željom.

Interventna jedinica policije u kojoj je Ana zaposlena već tri godine poseban je organizacijski oblik svake policijske uprave, drugačiji od ostalih ustrojstvenih jedinica u odnosu na policijske postaje, s istaknutom i jedinstvenom linijom zapovijedanja koja ima elemente vojne strukture.

Ženski glas u muškom svijetu

Prvenstvena zadaća takve jedinice jest obavljanje poslova osiguranja visokorizičnih javnih okupljanja poput demonstracija, nasilnih prosvjeda, sportskih događaja, ali i sprječavanje i uspostavljanje narušenog javnog reda u većem opsegu, djelovanje u slučajevima opasnosti prouzročenih elementarnim nepogodama i katastrofama poput poplava ili požara te spašavanje u nepristupačnim predjelima uz primjenu specijalne opreme i tehnike.

Posebnost interventne policije izražava se kroz rješavanje visokorizičnih situacija kao što su uhićenja opasnih počinitelja kaznenih djela s elementima nasilja, kriznih situacija zabarikadiranih osoba, prijetnji hladnim ili vatrenim oružjem, pratnji novčanih pošiljki, osiguranja štićenih osoba, provođenja zasjeda, opservacija pojedinih prostora i objekata, pretraga i drugih mjera i radnji koje provodi policija. Zadaće se obavljaju samostalno ili kao potpora temeljnoj i kriminalističkoj policiji.

U ovoj zahtjevnoj jedinici Ana se odlično snašla. Nakon četverogodišnjeg rada u liniji granične policije, rad u interventnoj jedinici više joj odgovara zbog dinamike i adrenalina koji posao donosi. Riječ je o poslu koji zahtijeva visoku razinu tjelesne spremnosti, psihološke stabilnosti, timski rad i stalnu operativnu spremnost.

Timski rad i profesionalnost

Ono što je ključno Ani, kao i svakom zaposlenom čovjeku, su kvalitetni međuljudski odnosi i zdravo radno okruženje u kojem se vrednuje profesionalizam, znanje i rad bez obzira na spol.

U bazi Interventne jedinice u Platu osjeća se izvrsno, prihvaćeno i uvijek rado ističe pozitivnu i profesionalnu atmosferu kojoj značajno pridonosi zapovjednik Jedinice Robert Đođo. S takvim ljudima i u takvom okruženju niti jedna zadaća nije problem.

„Nijedna intervencija nije identična. Kad idete na intervenciju, imate stotinu mogućih scenarija, ali rijetko se situacija odigra onako kako ste zamislili. Upravo to je ono što volim u ovom poslu. Kad si na intervenciji, ne možeš razmišljati o tome što će se dogoditi, jednostavno radiš svoj posao najbolje što znaš. Prednost je što, u sklopu obuka koje prolazimo, naučimo kako postupiti u određenim situacijama“ - kaže Ana.

Uz rad, Ana je studirala i nedavno završila Studij kriminalistike i sigurnosnog menadžmenta na Pravnom fakultetu u Mostaru. U slobodno vrijeme igra nogomet u Ženskom nogometnom klubu Neretva, a veslala je i lađu za svoj Rogotin gdje se planira ponovno aktivirati sada kada je završila studij.

„Smatram se privilegiranom raditi posao koji volim, u zdravom radnom okruženju. Pozivam sve zainteresirane mlade ljude da se priključe našem policijskom timu i prijave u školu ili na tečaj za zanimanje policajac, koje prijave počinju uskoro.“