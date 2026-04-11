ON-Stage (by Offstage.hr) u Kocki: Donkey Hot, Teret i Morlaq 25. travnja u Splitu

U petak, 25. travnja, splitski Klub Kocka ugostit će prvo izdanje novog koncertnog programa ON-Stage (by Offstage.hr). Publiku očekuje večer energičnih live nastupa uz bendove Donkey Hot, Teret i Morlaq.

Offstage je osmišljen kao platforma za promociju nezavisnih izvođača, i mladih kreativaca s naglaskom na koncertno iskustvo i povezivanje umjetnika s publikom u klupskom okruženju. Kroz dosadašnje djelovanje održan je niz besplatnih radionica koncertne fotografije i grafičkog dizajna s ciljem pružanja prvog iskustva rada u glazbenoj industriji svim polaznicima.

Ovog travnja lineup donosi tri benda koja na različite načine pristupaju suvremenom rock zvuku.

Morlaq, bend koji je Splitu već poznat po svojoj “rock poeziji” kombinira alternativni rock s težim i mračnijim utjecajima, a među koncertnim iskustvima ističe se i nedavni nastup uz Kojote u Tvornici Kulture. Svoj debitantski EP “Kamen” izdali su 2025. godine.

Teret je zagrebački bend osnovan 2022., nastao je kao srednjoškolski projekt koji je brzo prerastao u aktivan koncertni sastav. Zvuk im spaja indie, funk, psihodeliju i hard rock, a iza sebe imaju nastupe diljem regije te iskustvo nastupa s izvođačima poput Zabranjenog Pušenja, Kojota i Psihomodo Popa. Objavili su album Ulice (2024.) i singlove “Spasi me”, “Cimet”, “Oluja” i “Granice” koje će po prvi put predstaviti splitskoj publici.

Donkey Hot je rokenrol bend s više od 80 koncerata u Hrvatskoj, Sloveniji i BiH. Dijelili su pozornicu s izvođačima među kojima izdvajaju Let 3, Prljavo Kazalište, Psihomodo Pop, Vojko V, Zabranjeno Pušenje, Anti-Nowhere League, Gužva u 16-ercu i Majke, uključujući i nastup u Areni Zagreb. Svoj debitantski album “MAMA” izdali su 2023. godine, a ususret drugom albumu će također po prvi put kročiti na splitsku pozornicu i premijerno izvesti dosad neobjavljene pjesme.

Ulaznice su dostupne u pretprodaji po cijeni od 10 eura u Screws and Beers Baru, te na ulazu na dan koncerta po cijeni od 15 eura.