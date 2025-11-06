Omiške Britve i Moto klub Omiški Gusar ujedinili snage za Movember

Ovaj studeni u gradu na ušću Cetine prolazi u znaku Movembera – međunarodnog pokreta čiji je glavni cilj podizanje svijesti o zdravlju muškaraca. Jer bolest ne bira. I može se dogoditi svima. U svakom mjesecu u godini. Znaju to i učenici Srednje škole "Jure Kaštelan" u Omišu, poznatiji kao Omiške Britve, koje smo posjetili u gradu gusara.

Omiške Britve, na čelu s učenicima Rokom Radevenjićem, Lukom Ivanovićem i Tinom Gashijem, imaju pune ruke posla. Oni, naime, u suradnji s Moto klubom Omiški Gusar i Bradatom aukcijom organiziraju prvu Pop-up Bradatu aukciju u Omišu. – Lani smo sudjelovali na Bradatoj aukciji u Splitu i za nas je to bilo nevjerojatno iskustvo. Brijati uz bok s najvećim imenima hrvatske barberske scene bila nam je iznimna čast, ali i jedinstvena prilika da naučimo nešto novo – rekao nam je Roko.

No oni u Bradatoj aukciji nisu sudjelovali slučajno – pozvao ih je osobno meštar Siniša Šunjić, koji je uočio izvrsnu i duhovitu kampanju za Movember koju su Britve kreirale na društvenim mrežama. – Kad nas je meštar Siniša nazvao, bili smo oduševljeni. Dati priliku učenicima da sudjeluju u tako velikom humanitarnom događaju dokaz je da se naš trud isplatio, ali i da imaju veliko povjerenje u naš rad. Zato smo ove godine odlučili ljestvicu podići još više pa smo u pomoć pozvali članove Moto kluba Omiški Gusar – nastavlja Luka.

Već tri godine aktivno surađujemo s našim bikerima. Na njihovim moto susretima mi izbrijavamo grafeme glagoljice, šišamo ih i brijemo, a oni nam zauzvrat dijele dobre savjete o sigurnoj vožnji i odgovornom ponašanju u prometu. Na zadnjem moto susretu prokomentirali smo naše sudjelovanje na Bradatoj aukciji i tako se rodila ideja o prvoj Pop-up Bradatoj, koja će se održati upravo u prostorijama kluba. A ove će godine u Bradatoj sudjelovati i ženski dio Britvi – rekla je Tina.

Reakcija čelnih ljudi Bradate bila je izvrsna – objeručke su prihvatili naš prijedlog i Omiš je službeno postao dio Bradate aukcije. Kako se ove godine prikupljaju sredstva za magnetsku rezonancu, ključnu u borbi protiv malignih bolesti, mi smo svoj Bradati poziv poslali svim važnim institucijama Grada Omiša – od Ureda gradonačelnika, Vatrogasnog društva, Policijske postaje i Klape Omiš, pa sve do nogometnog i košarkaškog kluba. Jasno nam je da je ponekad teško izaći iz zone komfora i promijeniti osobni izgled, ali ako je Gennaro Gattuso lani za svoju bradu dobio 2.000 eura, vjerujemo da bi naš gradonačelnik, doktor Zvonko Močić, mogao lako dobiti barem 3.000 – uvjeren je Luka.

Veseli nas i reakcija predsjednika Gradskog vijeća, gospodina Karla Vukasovića, koji nažalost neće moći sudjelovati 22. 11. na Bradatoj u Omišu, ali će se zato istoga dana, u znak podrške, obrijati u prvoj brijačnici koja mu bude u blizini. Puno nam znače ovakve geste jer su dokaz da smo vidljivi u našoj lokalnoj zajednici i da naše humanitarne akcije ne prolaze nezapaženo – dodao je Roko.

Nakon razgovora s Omiškim Britvama i nama je porasla želja za sudjelovanjem u ovoj hvalevrijednoj akciji, stoga vas sve pozivamo da im se pridružite 22. 11. u 16:00 sati na prvoj Pop-up Bradatoj aukciji u prostorijama Moto kluba Omiški Gusar. Jer znate kako kažu – "Pazit muda, vridi čuda!"