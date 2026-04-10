Omišanin se bori s karcinomom i ne može izaći iz stana: Treba pomoć za rampu

Udruga osoba s invaliditetom „Agape“ iz Omiša uputila je apel za pomoć svom članu Petru Vuki, 45-godišnjem Omišaninu koji se bori s karcinomom kralježnice.

Zbog teškog zdravstvenog stanja Petar koristi invalidska kolica te se svakodnevno suočava s brojnim preprekama. Poseban problem predstavlja činjenica da živi na prvom katu kuće bez prilagođenog pristupa, zbog čega mu je izlazak iz stana iznimno otežan.

Kako bi mu se omogućio lakši i dostojanstveniji život, potrebno je izgraditi rampu, čija procijenjena vrijednost iznosi 17.000 eura.

Iz udruge „Agape“ pozivaju sve građane da, sukladno svojim mogućnostima, pomognu u prikupljanju sredstava.

“Svaka donacija, bez obzira na iznos, za Petra znači korak bliže samostalnosti”, poručuju iz udruge.

Svi koji žele pomoći mogu to učiniti uplatom na račun udruge, uz napomenu da u opis plaćanja navedu “ZA PETRA VUKU”.

Iz udruge ističu kako zajedničkim angažmanom građana mogu učiniti veliku razliku i Petru omogućiti lakši svakodnevni život.