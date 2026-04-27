OMILJENI SPLITSKI „MORNING CLUB“ STIŽE U ZAGREB: Jo & The Sisters - za savršen početak dana!

Mjesto s karakterom

Postoje mjesta na koja svratite jednom i ona kojima se vraćate gotovo svakog jutra. Upravo u ovu drugu kategoriju spada Jo & The Sisters, obiteljski projekt iza kojeg stoje brat Josip i sestre Dubravka i Mia Petričević. Njihova ideja da ponude proizvode nastale od svježih i zdravih namirnica, te stvore prostor koji ima karakter, toplinu i dušu, učinila je da zdrav i kvalitetan obrok postane dostupan svima koji danas nisu stigli doručkovati doma. U svom prepoznatljivom stilu, bez suvišne pompe i sa puno ljubavi prema hrani i zajednici, Jo and The Sisters donose upravo ono što većini najviše nedostaje, balans između brzine svakodnevice i potrebe za kvalitetnim izborima.

„Zagreb je naš najveći grad u kojem tempo nikad ne staje i u kojem sve više ljudi traži način da dan započne što kvalitetnije. Bilo da se radi o doručku prije posla, susretu s prijateljima ili mirnom trenutku, želimo da svaki naš gost pronađe trenutak za sebe, te da pri tom konzumira kvalitetnu hranu koja mu omogućuje da izdrži svoj dinamičan stil života,“ rekao nam je jedan od osnivača, Josip Petričević.

Više od doručka - vaš novi ritual

Jo & The Sisters nije samo mjesto za doručak. To je mjesto gdje se pauza u radnom danu pretvara u ritual, gdje kava nije samo brzinska doza kofeina nego trenutak mira, a hrana je „homemade“, nutritivno bogata i svježa. U ponudi koja je već osvojila brojne goste, središnje mjesto zauzimaju sada već kultni smoothie bowlovi, među kojima se mogu pronaći i proteinske opcije, zatim pudinzi, hladno-prešani sokovi, sendviči, domaći keksići, kao i napitci poput kave i matche. Sve je osmišljeno tako da pruža dugotrajan osjećaj sitosti bez naglih padova energije.

Jutarnji boost energije

Jo & The Sisters već nekoliko godina u Splitu uspješno spaja estetiku, funkcionalnost i osjećaj zajedništva kroz pažljivo kreirane obroke, a sada tu energiju donosi i u Zagreb, kao koncept u kojem su osmijeh i dobra vibra jednako važni kao i vrhunske namirnice. Uz savršeno uređen interijer, gosti će moći uživati i na prostranoj terasi, dok će oni u najvećoj žurbi cijeniti praktičnu grab and go opciju.

Bilo da ste u potrazi za novim jutarnjim ritualom ili samo želite kvalitetan obrok koji će vas pratiti kroz dan, već od sutra posjetite Jo & The Sisters na adresi Račkoga 3 i uvjerite se zašto je ovaj „morning club“ postao omiljena adresa brojnih ljubitelja zdravog života.