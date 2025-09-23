Omiljeni napitak uskoro će biti luksuz, poskupjet će čak 50 posto?

Ono bez čega je mnogima nezamisliv početak dana - kava, uskoro bi mogla biti skuplja i 50 posto unatoč tome što je na popisu proizvoda s ograničenim cijenama.

Po količini popijene kave u samom smo vrhu Europe. Tog rituala unatoč visokim cijenama, nitko se ne odriče, piše Dnevnik.

"Kava je oduvijek bila najjeftiniji luksuz na svijetu jer vam nije potrebna ni za glad ni za žeđ. Konzumacija kave, kad sam se ja počeo baviti time, prije 20 godina bila je daleko veća odnosno prodaja je pala za čak 70 posto. I samo je jedan jedini razlog, a to je novac", kaže Marko Brajković, uvoznik kave.

Od početka srpnja kava je na svjetskom tržištu poskupjela gotovo 40 posto.

Da uistinu volimo kavu i u njoj uživamo, govore i posljednji podaci - po glavi stanovnika potrošimo oko pet kilograma kave, dnevno popijemo dvije šalice, a kako sada stvari stoje one bi mogle biti značajno skuplje.

Nova poskupljenja, nisu opravdana, ističe Brajković.

"Kava je poskupila po kilogramu, ali tu pričamo o nekakvih euro, dva po kili unazad 10 godina što nije opravdani način za dizanje cijena kako su one dignute", tvrdi Brajković.

Također, uživanje u kavi u zemljama u okruženju znatno je jeftinije nego kod nas. "Skuplja je nego u Italiji. Bili smo sad u Firenzi tamo je kava 1,20 ili 1,30 eura u centru, a tu kod nas je ipak malo skuplje"; kaže Igor iz Zagreba.