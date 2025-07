Omiljeni glumac s malih ekrana preminuo nakon borbe s rakom

Julian McMahon, uglađeni australski glumac najpoznatiji po svojim ulogama u filmovima "FBI: Most Wanted", "Čarobnice", "Reži me" i ranim filmovima "Fantastična četvorka", umro je u srijedu na Floridi. Imao je 56 godina i umro je nakon borbe s rakom, piše Variety.

Njegova smrt potvrđena je putem službene Facebook stranice serije "Reži me". U objavi sjećanja pisalo je: "Warner Bros. Television oplakuje gubitak našeg prijatelja Juliana McMahona. Naše misli su s njegovom obitelji, prijateljima, kolegama i obožavateljima."

"Kakve šokantne vijesti", rekao je Dick Wolf, producent "FBI: Most Wanted", u izjavi. "Svi mi u Wolf Entertainmentu duboko smo ožalošćeni Julianovom smrću i izražavamo sućut cijeloj njegovoj obitelji."

McMahon je započeo svoju karijeru u nizu australskih TV sapunica, uključujući "The Power, the Passion" i "Home and Away". Debitirao je na filmu ulogom spasioca u komediji "Wet and Wild Summer" iz 1992. godine, u kojoj je glumio s Elliottom Gouldom i Christopherom Atkinsom.

Jedan od McMahonovih prvih američkih televizijskih poslova bio je 22-epizodni spektakl u NBC-jevoj sapunici "Another World". Zatim je dobio ponavljajuću ulogu u drugoj NBC-jevoj emisiji, "Profiler", prije nego što se probio kao Cole Turner u seriji "Čarobnice". Glumio je u tri sezone ove nadnaravne drame.

McMahonova prva glavna uloga na televiziji bila je u Ryan Murphyjevoj pomalo popularnoj seriji o plastičnoj kirurgiji "Reži me", koja se šest sezona prikazivala na FX-u. Glumio je dr. Christiana Troya, ženskaroša i arogantnog kirurga, koji je radio s Dylan Walshovim mlakonjom, dr. Seanom McNamarom. Za tu ulogu je 2005. godine dobio nominaciju za Zlatni globus.

Godinama nakon FX serije, McMahonova sljedeća veća TV uloga bila je u seriji "FBI: Most Wanted", gdje je glumio Jesseja LaCroixa, nadzornog specijalnog agenta koji je bio mentor mlađim članovima svog tima. Pridružio se seriji 2020. godine i glumio u 43 epizode prije nego što je napustio 2022. godine.

Ostale McMahonove TV uloge uključuju "Full Circle", "Hunters", "Runaways" i "The Residence".

McMahonova najpoznatija filmska uloga bila je uloga zlikovca Doctora Dooma u seriji Tima Storyja "Fantastična četvorka" iz 2005. i njenom nastavku iz 2007. "Dolazak srebrnog letača". Njegove ostale filmske uloge uključuju "Red", "Faces in the Crowd", "Paranoia", "Swinging Safari", "Monster Party", "The Surfer" i "The Supremes at Earl's All-You-Can-Eat".

McMahon, rođen u Sydneyu u Australiji 27. srpnja 1968., bio je sin Billyja McMahona, australskog premijera od 1971. do 1972. godine.