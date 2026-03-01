Omiljena splitska infleuncerica ulazi u novu sezonu popularnog showa

Od društvenih mreža do velike televizijske pozornice – Nora Ćurković, javnosti poznatija kao Bago, ulazi u novu fazu svoje karijere. Publika ju je zavoljela kroz humor i skečeve, ali sada je čeka potpuno drukčija vrsta reflektora. Uoči početka showa Tvoje lice zvuči poznato govori o izazovima, braku, zahvalnosti i granici koju nikada ne bi prešla – čak ni zbog karijere.

S 28 godina, snažnom online publikom i sve ozbiljnijim glazbenim angažmanima iza sebe, Nora Ćurković ulazi u jedan od najvećih televizijskih formata – Tvoje lice zvuči poznato. Za influencericu i pjevačicu to je iskorak u potpuno novu dimenziju javnog djelovanja, ali i osobni izazov koji spaja sve što voli – scenu, pokret, transformaciju i zabavu.

Priliku za sudjelovanje u showu doživljava s iskrenim uzbuđenjem.

''Jako sam sretna da sam dobila priliku sudjelovati u ovakvom showu. Uvijek mi je bio zanimljiv zato što kombinira pjevanje, scenski pokret i glumu, pa me donekle asocira i na kazalište, s kojim se dosad nikad nisam susrela. Veselim se izazovima i snalaženju u transformacijama i na velikoj pozornici, kao i suradnji sa svima koji su uključeni u realizaciju projekta'', govori nam Nora.

Iako joj je posljednjih godinu dana donijelo niz lijepih profesionalnih i privatnih trenutaka, kaže da su joj temeljne životne vrijednosti ostale iste.

''Iako mi se dosta toga zanimljivog i dobrog na poslovnom i privatnom planu izdogađalo u posljednjih godinu dana, ne mogu reći da se puno toga promijenilo. Moje životne želje uvijek ostaju iste – da smo ja i svi moji zdravi, da se volimo i da imam mir. To su za mene najvažniji ciljevi tako da, što god da se izdogađa, vjerujem da ću uvijek težiti tome i da će mi to biti konstanta'', kaže Nora.

Publika ju je upoznala kroz društvene mreže, ponajprije kroz komične skečeve, koji su joj donijeli prepoznatljivost. No koliko je ta verzija Nore jednaka onoj privatnoj?

''Dosta se ljudi koji me prate iznenade kad me vide uživo i često čujem komentar: 'Ista si kao na videima'. S obzirom na to da su mi glavni sadržaj skečevi, naravno da se kroz njih pokušavam što više približiti ulozi koju sam zamislila kako bih mogla izgraditi dovoljno jake likove koji sad već imaju zasebnu publiku i obožavatelje. S druge strane, kad objavim nešto kao ja, Nora, tada uvijek objavljujem ono što mi prirodno dođe i sebe onakvu kakva jesam. Ipak, htjela bih da mi forte ostane na komičnim skečevima'', kaže.

Unatoč svijetu koji često traži stalnu prisutnost i angažman, ne osjeća pritisak da mora biti dostupna u svakom trenutku.

''Ne, jer ne moram biti prisutna konstantno. Neće se ništa dogoditi ako si ponekad uzmem malo odmora. Osim snimanja sadržaja za društvene mreže, bavim se i pjevanjem u pirskom bendu i presretna sam što se mogu baviti poslovima koje volim. Što se tiče influensanja, sama sam svoj šef i sama mogu odrediti količinu posla u danom trenutku. Radim od svoje 15. godine i prošla sam puno slabo plaćenih poslova, koji bi me fizički i psihički iscrpljivali, pa sada itekako znam cijeniti što mogu zarađivati od onoga što volim'', govori nam Nora.

U show ju je, priznaje, ponajviše privukla želja za glumačkim izazovom.

"Želja za glumačkim izazovom. Otkad snimam skečeve, jako me počela zanimati gluma, a s obzirom na to da se dosad u istoj nisam imala prilike okušati, poziv u show mi je odmah privukao pažnju."

Najvećim izazovom vidi usklađivanje vlastitih očekivanja sa stvarnošću.

''Mislim da je svima uvijek najveći izazov uskladiti svoja očekivanja sa stvarnošću. Ulazim u show uzbuđena upustiti se u nešto novo s vjerom da ću se zabaviti i uživati, ali sam i spremna na rad i na ubrzani ritam koji će mi ta tri mjeseca donijeti'', kaže.

Svjesna je da će je publika sada gledati u potpuno drukčijem kontekstu, no to je ne opterećuje.

''Super se nosim s tom činjenicom zato što mi je i sama prisutnost na društvenim mrežama nova. Prije dvije godine nisam ni blizu sanjala o tome, pa se nisam još ni stigla poistovjetiti s time. Jako sam zadovoljna svojom publikom i drago mi je da moj sadržaj prati ekipa 'od 7 do 77', pa se nadam da će im se svidjeti i moje uloge u showu'', kaže.

Nedavno je izgovorila i sudbonosno “da”, no brak joj, kaže, nije promijenio temelj odnosa.

''Moj muž i ja živimo skupa već nekoliko godina, tako da se osjećam kao da smo puno duže u braku nego što jesmo. Vjenčanje me podsjetilo na to koliko je važno držati do bliskih ljudi i koliko smo sretni što smo okruženi takvom obitelji i prijateljima kakve imamo. Sami pogled na naš odnos mi brak nije promijenio zato što sam od početka znala da je on osoba s kojom želim dočekati starost te to smatram velikom privilegijom'', priča za Novu TV.

Privatna stabilnost za nju nema cijenu.

''Stabilnost u privatnom životu mi je nedvojbeno prioritet uvijek i nikad ju ne bih žrtvovala zbog karijere. Koliko god sam sretna i zadovoljna svojim poslovnim uspjesima, toliko bih ih se isti trenutak odrekla kad bih vidjela da mi narušavaju privatne odnose ili moj unutarnji mir'', govori.

Kad se ugase kamere i mobiteli, njezin svijet je jednostavan i prizemljen.

''Druženje s mužem i našim obiteljima i prijateljima, šetnje u prirodi, pospremanje kuće jer uvijek napravim nered za sekundu i gledanje serija.''

U trenucima sumnje zna komu se javlja.

''Moj muž i mama. Jokeri zovi ha-ha-ha'', priznaje.

U svijetu stalne pažnje i dokazivanja, prizemljuje je zahvalnost.

''Osvještavanje stvari koje imam i razlučivanje važnog od nevažnog. Vrlo nas brzo život podsjeti kad se brinemo oko gluposti što su stvari oko kojih se stvarno trebamo brinuti. Ja težim tome da me život ne mora podsjećati. Što češće se podsjećam na čemu sve bih trebala biti itekako zahvalna u životu.''