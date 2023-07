OLUJNO NEVRIJEME NA SJEVERU ZEMLJE Vjetar 'čupa' sve pred sobom, došlo je do velikog zahlađenja: Pogledajte što smo zabilježili

Najavljena promjena vremena stigla je u unutrašnjost Hrvatske. Naime, nova hladna fronta i poslijepodnevnim satima, posebice u 16 sati zahvatila je šire zagrebačko područje.



Bilo je kiše, pljuskova, grmljavine i tuče, a stanovnici Zagreba dojavljuju i pijavicu. S obzirom na intenzitet štete koja je nastala na pojedinim građevinama u vrlo kratkom vremenu, dojave o pijavici su vrlo vjerojatno istinite.

Nevrijeme se trenutno proteže od Međimurja i Zagora, pa do sisačkog područja. Fronta napreduje prema Slavoniji gdje se prema kraju dana i navečer očekuje olujno nevrijeme s tučom.



Prema podacima mreže postaja pljusak.com područje koje je zahvatila fronta naglo je zahladilo.

Temperature zraka pale su za više od 10 stupnjeva Celzijevih, i to u samo sat vremena. Primjerice, trenutno je na zagrebačkom području samo 17 stupnjeva Celzijevih, a u isto vrijeme u Slavonije je temperatura do 34 stupnja Celzijusa, a u Dalmaciji do 37 stupnjeva.

U Zagrebu su već sada prijavljene brojne šteta zbog pada grana i stabala.