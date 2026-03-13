OLMISSUM – DINAMO 4-2: Omišani porazili najvećeg rivala, bodovno se izjednačili s njima

U 15. su se kolu SuperSport HMNL-a na Ribnjaku susrela dva najveća rivala koja se bore za vrh ljestvice – Olmissum i Dinamo, a bitne su bodove uknjižili Omišani slavivši rezultatom 4:2 i time se bodovno izjednačili s Dinamom na vrhu ljestvice.

Omišani krenuli furiozno, Dinamo ih lovio dvaput

Domaćini su poveli preko Sušca u 3. minuti, no četiri minute kasnije Dinamo je preko Gudasića poravnao rezultat. U 9. je minuti Kovačević zabio za 2:1, no Dinamo je pononvo uzvratio, ovaj put preko Kalajdžića u istoj minuti. U 11. je minuti požutio Copić, a potom Barbarić trese mrežu gostiju za 3:2. Na klupi Omišana požutio je predstavnik kluba, Bokšić, a u 16. minuti i Juretić u igri. Do kraja poluvremena u bilježnici sudaca našao se i Kalajdžić koji je također požutio.

Drugo je poluvrijeme Dinamo otvorio s dva akumulirana prekršaja, a onda je u 23. minuti u Dinamovim redovima požutio Novak. U 31. je minuti Copić postavio konačnih 4:2, a u posljednjoj je minuti požutio i strijelac Barbarić.

Za Olmissum su u početnoj postavi bili Rozga, Kustura, Sušac, Kovačević i Vanha, a na klupi su bili Zemunik, Jurić, Đurić, Juretić, Kirevski, Barbarić, Copić, Milić i Jukić.

Olmissum će iduću utakmicu odigrati idući vikend protiv Crnice u gostima u sklopu 16. kola SuperSport HMNL-a.