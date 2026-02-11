Olimpijac nakon poraza žestoko napao savez: "Doveli su nas u štalu"

Iskusni slovenski snowboarder Žan Košir oštro je kritizirao organizaciju i tretman sportaša na Zimskim olimpijskim igrama u Italiji, pritom izdvojivši Slovenski snowboard savez kao glavnog krivca. Trostruki osvajač olimpijskih medalja ispao je već u ranoj fazi paralelnog slaloma, a potom je na konferenciji za medije javno progovorio o onome što ga smeta.

Prema njegovim riječima, financijska sredstva unutar saveza ne raspodjeljuju se pravedno, nego prema privatnim interesima pojedinaca. Kao ilustraciju naveo je događaj na putu prema konferenciji u Bormiju, kada je jedan član delegacije govorio o favoritima, a pritom nije ni spomenuo slovenske natjecatelje. “Sramotno je da su takvi ljudi dio ekipe. To ne postoji nigdje drugdje”, poručio je.

Dotaknuo se i uvjeta smještaja, kazavši kako ima dojam da je smješten u štali te da ubuduće neće sudjelovati na Igrama ako će morati jesti “kruh i salamu” i noćiti u, kako tvrdi, nehumanim uvjetima. Fotografiju smještaja naknadno je podijelio na društvenim mrežama, no objava je ubrzo uklonjena iz zasad nepoznatih razloga.