OK Ribola Kaštela pobijedila MOK Dinamo

Pobjeda u derbiju za kraj prvog dijela sezone. U 9. kolu Superlige OK Ribola Kaštela je na svom terenu u Kaštel Starom nakon 132 munute čiste igre pobijedila MOK Dinamo s 3:2 (25:21, 23:25, 20:25, 25:21,15:10). Počelo je s dosta loših servisa s jedne i druge strane, a od sredine prvog seta Kaštelani su djelovali malo sigurnije, gradili igru i dobili ga, unatoč ne baš uvjerljivoj igri i lošoj realizaciji kontranapada.U drugom malo lošije otvaranje, uhvaćen je priključak tek krajem seta, a kod 23:24 servis domaće ekipe završio u autu i Dinamo je osvojio set i izjednačio na 1:1 To je Zagrepčanima dalo zamah u trećem setu, domaći igraju neefikasno u napadu što se nastavilo i u četvrtom do rezultata 13:17 za goste, kada je s nekoliko vrhunskih trenerskih intervencija kaštelanska momčad s posve novom energijom ušla u završnicu, najviše zahvaljujući servisima Maglice i napadima Kulušića i Dinamu oduzela pobjedu te im u petom od samog početka nije dopustila da ih ugrozi. Najefikasniji igrač bio je Ante Kulušić s 23 poena.

Glavni trener Ivan Rančić nakon utakmice je izjavio: "Čestitam mojoj ekipi na pobjedi, nažalost morali smo se dobro pomučiti. Kako sam i upozoravao cijeli tjedan, jednostavno osjetio sam da ekipa nije kako treba na treninzima. Prelako smo ušli u utakmicu, ali čestitam im na borbenosti. Vjerovali smo ipak, četvrti set su okrenuli praktički izgubljenu utakmicu. Velika je stvar što smo izvukli pobjedu pogotovo u ovom sistemu di smo dobili zaslužena 2 boda. Dinamo je pokazao da nije slučajno ekipa koja je među četiri u Hrvatskoj, imaju kvalitetnih igrača. Mi smo u zadnjih nekoliko utakmica u nekakvom blagom padu, imali smo ritam srijeda - subota, nismo dobro mogli ni trenirati. Ali, ne treba pobjedi gledati u zube, nego čestitam još jednom momcima. Mi ćemo sa sada dobro odmoriti i analizirati stanje, dogovoriti nekakve pripreme utakmice, imamo veliku rupu u Prvenstvu i pokušati drugi dio igrat konstantnije i ostati pri vrhu tablice gdje smo već dugo, dugo vremena".

Lovro Maglica iz Ribole je nakon utakmice kazao: "Čestitke ekipi Dinamana dobroj borbi i teškoj utakmici, baš mi je drago za našu ekipu, čestitam svojim dečkima na pobjedi. Teška borba blizu svaki set i baš nam je drago za zadnju utakmicu pobjeda".

Matko Jakoliš iz MOK Dinamo je nakon utakmice rekao: "Težak poraz u petom setu protiv Ribole Kaštela. Bilo bi ljepše da je pobjeda za kraj prvog dijela sezone. Ali dobra utakmica, dobra nama lekcija i još malo treninga, pa pauza koja svima treba, a nakon toga ponovo jače i promijenit ovaj rezultat sljedeći dio sezone".

Prvi dio sezone OK Ribola Kaštela završava na trećem mjestu s 12 bodova.