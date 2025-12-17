Ogromni redovi na Kampusu, ovo morate vidjeti. Evo o čemu se radi

Ogromna gužva zavladala je večeras na Kampusu, gdje nastupa popularni glazbenik Jole. Rijeke posjetitelja stigle su prema Kampusu, a interes publike očito je nadmašio očekivanja organizatora.

Unutrašnjost koncertnog prostora već je ispunjena, dok se ispred ulaza formirao dug red onih koji još čekaju ulazak.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Atmosfera je od samog početka užarena, a Jole, poznat po energičnim nastupima i brojnim hitovima koji redovito podižu publiku na noge, očito je i ovoga puta privukao velik broj obožavatelja svih generacija. Organizatori i redarska služba imaju pune ruke posla kako bi se ulazak odvijao što sigurnije i protočnije.

Sve upućuje na to da Kampus večeras očekuje pravi koncertni spektakl, uz glasnu pjesmu, dobru atmosferu i mnoštvo rasplesanih posjetitelja, a interes publike još jednom je potvrdio Jolin status jednog od najtraženijih izvođača na domaćoj glazbenoj sceni.