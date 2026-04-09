Ogroman val novih aplikacija preplavljuje App Store, evo zašto

Što stoji iza novog vala aplikacija u Appleovom App Storeu? Vjerojatno dvije riječi: vibe coding.

Prema najnovijim podacima koje je objavio The Information, u prvom tromjesečju ove godine u App Store je pristiglo čak 235.800 novih aplikacija – što je povećanje od 84% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, nakon što je broj novih aplikacija pao za 48% između 2016. i 2024. godine.

Ovaj trend nadovezuje se na lanjsku situaciju u kojoj su programeri kreirali nevjerojatnih 600.000 novih aplikacija, što je potaknulo pitanja o tome što stoji iza ovog naglog porasta.

Kako se ispostavlja – možda ne iznenađujuće – uz pomoć alata umjetne inteligencije koji omogućuju bržu izradu mobilnih aplikacija, sve više aplikacija ulazi u Appleovu trgovinu.

Što je „vibe coding“?

Vibe coding je korištenje generativne umjetne inteligencije za pisanje koda, odnosno način na koji programeri kreiraju računalne programe.

Andrej Karpathy, suosnivač OpenAI-ja, skovao je taj izraz u veljači prošle godine i objasnio na platformi X:

„Postoji novi način programiranja koji nazivam ‘vibe coding’, gdje se potpuno prepuštate osjećaju, prihvaćate eksponencijalni rast i zaboravljate da kod uopće postoji. To je moguće jer LLM-ovi (npr. Cursor Composer s Sonnetom) postaju izuzetno dobri.“

Danas je Claude Code tvrtke Anthropic industrijski favorit za kreiranje aplikacija pomoću vibe codinga.

Appleova kontrola i sigurnost

Ipak, to ne znači da Apple automatski prihvaća sve aplikacije stvorene putem vibe codinga. Iz sigurnosnih razloga, Apple strogo nadzire AI aplikacije, pa čak blokira neke platforme poput Replita. Primjerice, aplikacija Anything, koja tvrdi da može „pretvoriti vaše riječi u mobilne aplikacije, web stranice, alate i proizvode – izrađene kodom“, uklonjena je iz App Store 30. ožujka, vraćena 3. travnja, a potom ponovno uklonjena, prema Apple Insideru.

Sve aplikacije moraju proći Appleov proces pregleda, uključujući provjeru na malware, kršenja privatnosti i aplikacije koje pristupaju osjetljivim podacima poput kamere, kontakata ili lokacije bez dopuštenja. Upravo zbog toga potrošači imaju povjerenje u Apple i iPhone, navodi CNBC.

Apple za Fast Company ističe da, iako im je drago vidjeti da se sve više programera uključuje u program, šalje nove aplikacije i brže objavljuje nadogradnje i ispravke, postoje jasno definirane smjernice.

U prosjeku, Appleov tim za pregled aplikacija obradi 90% prijava u roku od 48 sati. Samo u posljednjih 12 tjedana tim je tjedno obradio više od 200.000 prijava, uz prosječno vrijeme pregleda od 1,5 dana.