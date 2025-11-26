Oglasio se Trump o ubojstvu kraj Bijele kuće: "Životinja koja ih je upucala..."

Glasnogovornica Bijele kuće Karoline Leavitt izjavila je da je predsjednik Donald Trump obaviješten o pucnjavi te da Bijela kuća aktivno prati situaciju. Dužnosnik Bijele kuće potvrdio je da je kompleks trenutačno dodatno osiguran iz predostrožnosti, prenosi Dnevnik.hr.

Trump se u trenutku incidenta nalazi na Floridi, gdje provodi Dan zahvalnosti u svom klubu Mar-a-Lago. O pucnjavi se oglasio na društvenim mrežama.

"Životinja koja je upucala dvojicu pripadnika Nacionalne garde, od kojih su obojica teško ranjeni i sada se nalaze u dvije odvojene bolnice, također je teško ranjena, ali bez obzira na to, platit će vrlo visoku cijenu", napisao je ranije na Truth Socialu.

"Bože blagoslovi našu Veliku Nacionalnu gardu i svu našu vojsku i policiju", dodao je.