Oglasio se i Thompson. Ekipa je oduševljena: "Sutra na trg zapjevati… sekti u inat“

Hrvatski glazbenik Marko Perković Thompson pridružio se brojnim javnim osobama koje su čestitale hrvatskoj rukometnoj reprezentaciji na osvojenoj brončanoj medalji. Kratkom, ali snažnom porukom „Bravo vitezovi, čestitamo“, Thompson je na društvenim mrežama izazvao velik interes javnosti.

Njegova objava u samo sat vremena prikupila je više od 12 tisuća lajkova te preko 500 komentara, u kojima su brojni pratitelji izrazili oduševljenje uspjehom hrvatskih rukometaša, ali i pozvali Thompsona da se pridruži dočeku reprezentacije.

„Sutra im zapivaj Marko“, „Sutra svi na doček“, „Markane, naoštri glasnice“, „Bravo za naše rukometaše, a vi, gospodine Marko Perković Thompson, sutra na trg zapjevati… sekti u inat“, samo su neki od komentara koji su se nizali ispod objave.