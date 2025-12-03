Oglasio se Hajduk Authentic: "Nemamo kredit od 10 milijuna eura"

HNK Hajduk oglasio se na službenim kanalima i demantirao navode objavljene na portalu Germanijak, koji je ranije danas izvijestio da je klub podigao kredit u iznosu od 10 milijuna eura uz jamstvo Grada Splita.

S Poljuda poručuju kako je riječ o potpuno netočnim informacijama.

“Germanijak je objavio netočne informacije. Hajduk nema kredit u iznosu od 10 milijuna eura niti je za isti kredit jamac Grad Split”, objavio je klub u rubrici #HajdukAuthentic.

