OGLASILA SE VLADA "Milanović sam preko Lozančića traži donošenje mjera za privremeno funkcioniranje VSOA-e, a sad Vladu lažno optužuje za protuustavno djelovanje"

Nakon što je Milanovićev ured objavio Banožićevu odluku za koju tvrdi da je neustavna, oglasila se i Vlada RH.

Javnosti su se obratili priopćenjem. Prenosimo ga u cijelosti.

Ured predsjednika RH nastavlja po uhodanoj praksi javno objavljivati nepotpisane radne materijale, koji nisu usvojeni niti imaju pravnu snagu, s ciljem obmanjivanja javnosti. Stoga smo dužni reagirati i javnosti predstaviti slijed komunikacije između Vlade i Ureda predsjednika RH vezano uz izbor čelne osobe Vojno sigurnosno-obavještajne agencije.

U skladu sa člankom 66. stavak 2. Zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu, ministar obrane Mario Banožić 1. veljače 2023. uputio je prijedlog predsjedniku RH Zoranu Milanoviću za imenovanje brigadnog generala Mije Validžića za ravnatelja VSOA-e. (dopis je priložen)

Prijedlog je podnesen u skladu sa zakonskom procedurom i usuglašen je s predsjednikom Vlade. Unatoč tome, predsjednik Milanović o prijedlogu se nije očitovao punih pet mjeseci. Dana 10. veljače 2023. njegov savjetnik za nacionalnu sigurnost Dragan Lozančić uputio je dopis ministru Banožiću (dopis je priložen), u kojem umjesto očitovanja o prijedlogu, uvjetuje mjesto ravnatelja VSOA-e svojevrsnim ,,paketom'' imenovanja u Oružanim snagama. Takva praksa nije predviđena nijednim zakonskim propisom.

Istoga dana, ministar obrane u dopisu predsjedniku RH objasnio je da za sva imenovanja upražnjenih vojnih dužnosti postoje prijedlozi Ministarstva obrane i Glavnog stožera oružanih snaga koji su upućeni Uredu predsjednika RH, u skladu sa zakonskom procedurom (dopis je priložen). Činjenica je da predsjednik RH blokira imenovanja za niz vojnih dužnosti, uključujući i imenovanje ravnatelja VSOA-e.

Predsjednik Milanović iznosi lažne teze o ,,protuustavnom djelovanju'' Vlade, a prešućuje da je upravo njegov Ured 30. lipnja 2023. predložio nalaženje rješenja kojim bi se osigurala tehnička funkcionalnost VSOA-e. (dopis savjetnika predsjednika RH je priložen).

Potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved sazvao je 5. srpnja 2023. sjednicu Savjeta za koordinaciju sigurnosno-obavještajnih agencija. Prethodno je potpredsjednik Vlade Medved dopisom od 4. srpnja g. Lozančića zatražio da Savjetu dostavi konkretne prijedloge za osiguranje tehničkih funkcionalnosti VSOA-e (dopis je priložen).

Ovakav pristup jasno i nedvosmisleno demantira postojanje bilo kakve namjere Vlade o tobožnjem ,,protuustavnom djelovanju'' ili ,,okupiranju VSOA-e'' na način da se ,,isključuje'' predsjednik RH iz procedure. Naprotiv, na sjednici Savjeta Medved, u ulozi predsjednika Savjeta, zatražio je od svih članova Savjeta, među kojima je i g. Lozančić, da predlože i iznesu rješenja kojima će se osigurati ispunjavanje osnovnih tehničkih funkcionalnosti VSOA-e. U tom pogledu g. Lozančić nije imao nikakve prigovore na navedeni pristup, što potvrđuje i objavljeno priopćenje medijima, u kojem se navodi da će se ,,u idućim danima predložiti mjere s ciljem osiguravanja učinkovitosti rada sigurnosno-obavještajnih agencija'' (priopćenje je priloženo).

Članovi Savjeta raspravljali su o mogućim rješenjima i prijedlozima mjera kako bi VSOA mogla privremeno funkcionirati nakon isteka mandata ravnatelja Kindera. Među rješenjima o kojima se raspravljalo bio je i radni prijedlog Ministarstva obrane podnesen članovima Savjeta na uvid s ciljem daljnjeg usuglašavanja i rasprave. Ne radi se o formalnom prijedlogu, već o radnom materijalu.

U svrhu daljnjeg usuglašavanja i rasprave o mogućim rješenjima i danas je održan sastanak Savjeta na kojem je Ured predsjednika RH iznio prijedloge za privremeno funkcioniranje VSOA-e. Kako onda Vlada djeluje protuustavno i isključuje predsjednika RH, ako i sam Ured predsjednika sudjeluje na sastancima i u rješenjima za privremeno osiguravanje rada VSOA-e?

Zaključno, podsjećamo predsjednika RH da na svom stolu ima prijedlog kandidata za ravnatelja VSOA-e te da Vlada očekuje da se očituje je li suglasan ili ne da to bude brigadni general Mijo Validžić. To bi omogućilo punu, a ne privremenu i tehničku funkcionalnost VSOA-e. Također, predsjednik Vlade Andrej Plenković ovlastio je potpredsjednika Vlade Tomu Medveda da razgovara s predstavnikom Ureda predsjednika RH i usuglasi stajalište oko novog ravnatelja VSOA-e, ili, ako to Ured predsjednika RH ne želi, da se u tom slučaju dogovori rješenje za privremeno funkcioniranje VSOA-a nakon isteka mandata g. Kindera.

To je pokazatelj jasne namjere predsjednika Vlade da se ovo pitanje riješi u skladu sa zakonskim propisima i Ustavom RH, u što kraćem roku, unatoč tome što predsjednik RH bez ikakvog temelja odbija razgovarati s ministrom obrane i očitovati se na njegove prijedloge.