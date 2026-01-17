Oglasila se Thompsonova supruga: "Nemojte prokockati dobre ljude..."

Sandra Perković, supruga Marka Perkovića Thompsona podijelila je na svom Facebook profilu zanimljivu objavu.

"Nemoj prokockati dobre ljude! Nikada! Zbog nekih koji su tu samo u prolazu. I nemaju nikakve ozbiljne namjere. Tek da se malo zabave. Dobiju još koji trofej. I osjećaj koji će brzo proći. Jednom ćeš možda shvatiti da si izgubio priliku tako veliku dok si gledao u mamac koji se samo igrao s tobom. Ono što vidiš na nekome – proći će. Brzo lice izgubi sjaj. I ostanu bore. Ali ona unutarnja ljepota, živi i kada sve nestane.

Nemoj prokockati dobre ljude! Ne vrijedi ti kasnije govoriti što je moglo biti. Na nekim putevima jednostavno povratka nema. Izgubio si svoju šansu. Čuvaj ljude koji su tu! Čuvaj onako kako oni čuvaju tebe. S mnogo iskrenosti. I brige. Ljude koji ne kalkuliraju to što su u tvom životu. Gledajući gdje se daje više. Kušnja je to. Koja dolazi i prolazi. Ali zapamti jednu stvar. Nikada, ama baš nikada se ne igraj tuđim srcem! Da jednom i tvoje tako ne postane nečija žrtva", stoji u objavi, uz koju je dodala: "Nemojte prokockati dobre ljude..."