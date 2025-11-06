Oglasila se splitska policija. Uhićeno ukupno devet osoba zbog događaja na Blatinama

Ukupno devet osoba završilo je u policijskoj postaji zbog sudjelovanja u događaju na Blatinama kada su uletjeli u prostorije GK i potjerali okupljene pripadnike srpske manjine iz prostorija GK Blatine, gdje su se trebali održati Dani srpske kulture uz gostovanje folkloraša iz Novog Sada, u organizaciji SKD "Prosvjeta".

Evo što o svemu kažu iz splitske policije.

U odnosu na događaj od 3. studenog 2025.godine na području Splita, do sada je dovršeno kriminalističko istraživanje nad devet osoba za koje je utvrđeno postojanje osnovane sumnje da su ostvarili obilježja kaznenih djela Nasilničko ponašanje opisano u članku 323 a st.2. i Povreda slobode izražavanja nacionalne pripadnosti opisano u članku 126. st.1. u svezi čl. 87. st. 21. Kaznenog zakona.

Tri osobe (rođ.1971, 1966 i 1995) su jučer uz kaznenu prijavu predane pritvorskom nadzorniku, a šest osoba (rođ. 1997, 1966, 1986, 1982, 1977 i 2002) je danas tijekom dana predano pritvorskom nadzorniku.

Kriminalističko istraživanje se nastavlja.