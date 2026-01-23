Close Menu

Oglasila se splitska policija: "Poginuo radnik, očevid je u tijeku..."

Smrtno stradao jedan radnik

Danas oko 13:50 sati u Splitu, u Zvonimirovoj ulici, dogodila se radna nesreća u kojoj je smrtno stradao jedan radnik, potvrđeno je iz policije.

Tragedija u Splitu: Radnik poginuo u neboderu Koteksa!

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo kada je ventilacija pala na radnika. Na teren su izašli policijski službenici koji osiguravaju mjesto događaja, a o svemu je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo.

Očevid je u tijeku, a okolnosti i uzrok nesreće bit će utvrđeni nakon dovršetka policijskog postupanja.

U Splitu u neboderu Koteksa ventilacija pala na radnika. Poginuo je!

