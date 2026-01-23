Oglasila se splitska policija: "Poginuo radnik, očevid je u tijeku..."

Danas oko 13:50 sati u Splitu, u Zvonimirovoj ulici, dogodila se radna nesreća u kojoj je smrtno stradao jedan radnik, potvrđeno je iz policije.

Prema prvim informacijama, do nesreće je došlo kada je ventilacija pala na radnika. Na teren su izašli policijski službenici koji osiguravaju mjesto događaja, a o svemu je obaviješteno nadležno državno odvjetništvo.

Očevid je u tijeku, a okolnosti i uzrok nesreće bit će utvrđeni nakon dovršetka policijskog postupanja.